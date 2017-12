Black List 2017: Oto najlepsze scenariusze czekające na realizację

Getty Images © Charley Gallay



W poniedziałek ogłoszona została Czarna Lista, czyli zestawienie najciekawszych scenariuszy krążących po Hollywood, które do tej pory nie zostały zrealizowane. Część z nich jednak już teraz jest na etapie przygotowań do zmiany w kinowe filmy.Tegoroczne zestawienie zawiera w sumie 76 tytułów. Zwyciężył, którego reżyserii podjął się Justin Kurzel , a w jednej z głównych ról wystąpi Gal Gadot . Drugą pozycję zajął. Ten obraz także ma szansę doczekać się realizacji. Gwiazdą obrazu ma być Sandra Bullock . Podium kompletuje, które czeka na chętnego producenta.Poniżej prezentujemy listę dziesięciu (a w zasadzie 11, bo ostatnią pozycję dzielą dwa tytuły) najlepszych tekstów. Pełną listę znajdziecie TUTAJ (scen. Matthew Firpo, Ryan Firpo)Historia bezimiennego kapitana armii III Rzeszy, który przemierza ruiny Niemiec tuż po zakończeniu II wojny światowej, próbując odkupić grzechy popełnione w czasie wojny. W tym celu tropi i morduje członków szwadronu śmierci SS, którym udało się przeżyć wojnę. Projekt powstaje dla Madriver Pictures.(scen. Mario Correa)Prawdziwa historia senator Wendy Davis i jej słynnej 24-godzinnej obstrukcji parlamentarnej, której dokonała, by uratować 75% klinik aborcyjnych w Teksasie. Projekt powstaje dla: Fortis Films, Escape Artists, Showkat Productions.(scen. Christy Hall Pasażerka i kierowca taksówki wspominają swój dawny związek w drodze z lotniska do jej mieszkania w Nowym Jorku.(scen. Samuel Franco, Evan Kilgore)Historia Ottona Franka, który z pomocą redaktora z Doubleday Pres próbuje znaleźć wydawcę pamiętnika napisanego w czasie wojny przez jego córkę Anne. Projekt powstaje dla Fox Searchlight.(scen. Imran Zaidi)Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, w której życie ludzkie może zostać uratowane, załadowane na komputer i zrestartowane w przypadku przedwczesnej śmierci. Film jest historią męża, który wraca do żywych. Podejrzewa, że w jego śmierć wplątana jest jego żona. Projekt powstaje dla Vertigo Entertainment.(scen. Anna Klassen Opowieść o drodze 25-letniej Joanne Rowling od pierwszej miłości, przez nieplanowaną ciążę, utratę pracy i depresję, a kończąc na stworzeniu postaci Harry'ego Pottera, która odmieniła świat.(scen. Amanda Idoko Pewnego dnia Sue Bottom przyłapuje męża w łóżku z prostytutką. Ten jest tak zszokowany, że doznaje zawału i umiera. Kobieta zakopuje ciało w ogródku i zaczyna cieszyć się sławą lokalnej celebrytki, kiedy to w wiadomościach pojawiają się dramatyczne informacje o jej zaginionym małżonku.(scen. Freddie Skov)Akcja filmu rozgrywa się za murami więzienia o zaostrzonym rygorze. Naiwny nastoletni więzień oraz rozpoczynający pracę strażnik zostają zmuszeni do udziału w akcji przemytu narkotyków do więzienia. Tymczasem w ośrodku narasta napięcie i wkrótce może dojść do otwartej wojny gangów.(scen. Cesar Vitale)Pogrążona w żałobie 13-latka zatrudnia umierającego, sarkastycznego profesora filozofii, by pomógł jej przejść do kolejnej klasy. To, co zaczyna się jako projekt domowy, przeradza się w niezwykłą przyjaźń i nowe spojrzenie na życie, czego żadne z tej dwójki nigdy nie zapomni. Projekt powstaje dla Untitled Entertainment.(scen. Brett Treacy, Dan Woodward)Życie porwanego chłopca zostanie znów wywrócone do góry nogami, kiedy jego porywacz poprosi go o pomoc w porwaniu kolejnego dziecka.(scen. Allie Hagan)Prawdziwa historia początków związku Elaine May z Mikiem Nicholem.