Blake Lively kontuzjowana na planie "The Rhythm Section"

Przerwano zdjęcia nad filmem. Było to spowodowane kontuzją ręki, której podczas kręcenia jednej ze scen akcji doznała gwiazda obrazu Blake Lively Film jest ekranizacją cyklu książek autorstwa Marka Burnella. Ich bohaterką jest niejaka Stephanie Patrick, kobieta zdruzgotana po śmierci swojej rodziny w katastrofie samolotu, na którego pokładzie i ona miała się znaleźć. Kiedy odkrywa, że nie był to wypadek, w gniewie odnajduje nowy sens życia. Postanawia rozwikłać zagadkę katastrofy i odnaleźć winowajców.Zdjęcia mają zostać wznowione tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Na razie nie mówi się o zmianie daty premiery, która wyznaczona została na luty 2019 roku.