Blake Lively nie będzie się mścić ze złamaną ręką

Wygląda na to, że kontuzja Blake Lively okazała się poważniejsza, niż myśleliśmy. Barbara Broccoli Michael G. Wilson z EON Productions poinformowali właśnie, że zdjęcia do filmu akcjizostały bezterminowo zawieszone.Aktorka doznała urazu ręki w grudniu, podczas numeru kaskaderskiego na planie w Dublinie. Początkowo zdjęcia miały być wznowione jeszcze przed końcem roku, teraz jednak nie wiemy, kiedy ekipa wróci na plan. Oficjalna data premiery to wciąż 22 lutego 2019. Dla Paramountu to prestiżowy projekt z szansą na potencjalną serię, więc stuprocentowe zaangażowanie Lively jest kluczowe.Film jest ekranizacją cyklu książek autorstwa Marka Burnella. Ich bohaterką jest niejaka Stephanie Patrick, kobieta zdruzgotana po śmierci swojej rodziny w katastrofie samolotu, na którego pokładzie i ona miała się znaleźć. Kiedy odkrywa, że nie był to wypadek, w gniewie odnajduje nowy sens życia. Postanawia rozwikłać zagadkę katastrofy i odnaleźć winowajców.Za kamerą filmu stoi Reed Morano , scenariusz napisał sam Burnell.