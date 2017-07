Blunt i Krasinski jako Black Canary i Green Arrow?

Getty Images © Dimitrios Kambouris

W sieci zaroiło się od plotek z kinowego uniwersum DC. Rzekomo przyszłośćstoi pod znakiem zapytania. Studio podobno zamienia film - razem z jego reżyserem, Davidem Ayerem - na projekt. Jeśli wierzyć pogłoskom, wytwórnia ma już kandydata na reżysera i odtwórców ról Black Canary oraz Green Arrowa.Wytwórnia Warner Bros. podobno nie jest zadowolona z wizji filmu, jaką przedstawił David Ayer . Zdaniem studyjnych decydentów reżyser za bardzo skupił się na Harley Quinn, ignorując inne postacie. Studio rzekomo chce, by równorzędnymi gwiazdami filmu były też Catwoman i Poison Ivy. Wytwórnia podobno pokłóciła się z Ayerem , który w roli Catwoman chciał obsadzić młodszą aktorkę i nie jest chętny do kompromisu w kwestii wieku bohaterki. Podobno zmienił też genezę postaci: w jego wersji Catwoman to była policjantka a Ivy - studentka pozbawiona znanych z komiksu mocy. W rezultacie studio podobno odsunęło reżysera od projektu.ma zastąpić film, and którym według najnowszych pogłosek pracuje od kilku miesięcy Nicolas Winding Refn (!), twórca. Produkcja skupi się na postaci Black Canary, ale będzie mieć też kilka innych równorzędnych bohaterek. Na czarny charakter szykowany jest Black Mask, który wyeliminuje Batmana, zmuszając Black Canary do stanięcia w obronie Gotham. W filmie mają również pojawić się Green Arrow, Huntress i Shiva, a także Harley Quinn polująca na Jokera, który ją zdradził (co z kolei zgadza się z informacjami o będącym w planach filmie).Kandydatami do zagrania pary Black Canary - Green Arrow są podobno mąż i żona Emily Blunt oraz John Krasinski . Oboje są rzekomo zainteresowani rolami, ale Blunt może zrezygnować z udziału w filmie ze względu na napięty grafik. Drugim wyborem studia do roli Black Canary jest Rebecca Ferguson Kandydatek do roli Huntress jest więcej: Gugu Mbatha-Raw Amber Stevens West . Poison Ivy miałby zagrać ktoś w wieku Margot Robbie - obecnie pod uwagę brana jest Jane Levy . Jeśli chodzi o Catwoman, studio chce z kolei aktorki zbliżonej wiekiem do Bena Afflecka : typy wytwórni to Leonor Varela Paz Vega . Shivę ma zagrać Kelly Hu . W kwestii odtwórcy roli Black Mask na razie cisza.