Boba Fett jednak dostanie własny film?

Gdy Josh Trank został zwolniony przez Lucasfilm po fiasku, oznaczało to w praktyce koniec filmu o Bobie Fetcie, który miał być kolejną poantologią ze świata. Możliwe jednak, że projekt właśnie odżył.Podobno studio rozwija właśnie projekt pod roboczym tytułem. Tę samą nazwę używano kilka lat temu w odniesieniu do filmu o Fetcie. Portal "Omega Underground" - który ujawnił powyższą informację - twierdzi, że zbieżność tytułów nie jest wcale przypadkowa.Nie jest to w sumie aż tak wielkim zaskoczeniem. Po pierwsze, jak pokazał przykład filmu o Hanie Solo, Kathleen Kennedy , szefowa Lucasfilm, nie ma oporów przed wymienianiem reżyserów. Po drugie, wydawało się mało prawdopodobne, że studio nie wykorzysta potencjału tak kultowej postaci jak Boba Fett.Czekanie na konkrety z pewnością osłodzi nam zbliżająca się wielkimi krokami premiera