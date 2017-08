Booth ruszy śladem Gore'a Vidala

Getty Images © John Phillips



) dołączy do Kevina Spaceya na planie biografii Gore'a Vidala Film powstaje dla Netfliksa i zatytułowany jest po prostu Booth zagra Jamiego, młodego brytyjskiego pisarza, który udaje się śladem tytułowego bohatera do Rzymu. Vidal był eseistą, scenarzystą i aktywistą politycznym. Napisał 25 powieści, m.in. przełomową, jedną z pierwszych książek z otwarcie homoseksualnymi bohaterami. Uznaniem cieszyły się jego teksty o polityce, religii, seksualności oraz literaturze. W 1993 roku uhonorowano go National Book Award za. Prace pisarza usiane były anegdotami o jego sławnych znajomych, m.in. o hollywoodzkich gwiazdach, takich jak Frank Sinatra Marlon Brando czy Paul Newman Vidal był również autorem scenariuszy m.in. do. W Felliniego zagrał samego siebie, a wwcielił się w amerykańskiego senatora. Dwukrotnie - bez sukcesu - usiłował wystartować z karierą polityczną, ubiegał się o miejsce w Senacie Kalifornii oraz w nowojorskim Kongresie.Reżyseruje Michael Hoffman ) Zdjęcia do filmu już trwają we Włoszech.