Box Office USA: "Annabelle: Narodziny zła" najsłabszą częścią cyklu

Getty Images © Mark Wilson



Za nami kolejny słabiutki weekend lata w amerykańskich kinach. Żadna z nowości nie była w stanie uzyskać zwracających uwagę wyników, choć Warner Bros. jest jedynym studiem mającym powody do zadowolenia.Horrorzarobił na otwarcie więcej, niż się tego jeszcze niedawno spodziewano. Jednak 35 milionów dolarów oznacza, że jest to najsłabsza część kinowego uniwersum "Obecności". Przegrała o ponad 2 miliony dolarów z dotychczas najsłabszą(37,1 mln dolarów). Studio liczy jednak na to, że czwarta część cyklu będzie mieć dłuższe nogi od poprzedniczki, która skończyła na poziomie 84 milionów dolarów. Czy ma ku temu powody, dowiemy się za tydzień, gdy poznamy, jak bardzo spadły wpływy. Jeśli chodzi o ocenę widzów, ta jest bowiem identyczne doi wynosi w CinemaScore B.Fatalnie wystartowała niezależna animacja. Obraz w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zdobył zarobić zaledwie 8,9 mln dolarów. Trzy lata temu część pierwsza zgarnęła ponad 19,4 mln dolarów. Mimo to dla dystrybutora, Open Road Films, jest to i tak najlepsze otwarcie w tym roku. Co tylko wskazuje na słabość jego oferty filmowej.Bardzo źle ma się też sytuacja Lionsgate'u., ekranizacja bestsellera Jeanette Walls , zdołała na dzień dobry uzyskać na otwarcie tylko 4,9 mln dolarów. Spośród filmów studia wprowadzonych w tym roku do szerokiej dystrybucji, tylkomoże "pochwalić się" gorszym startem (3,7 mln dolarów).Na słabości premier znów zyskały starsze tytuły. Tylko(które w efekcie wypadło z pierwszej dziesiątki) istraciły ponad połowę wpływów z poprzedniego weekendu. Spadki pozostały filmów był dużo niższe.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie weekendu miało miejsce poza pierwszą dziesiątką. Chodzi o. Film w niedzielę osiągnął 100 milionów dolarów. Za parę dni na listę setek trafi kolejna niespodzianka - komediaW najbliższy piątek do kin wejdą