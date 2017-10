Box Office USA: "Blade Runner 2049" nie spełnił oczekiwań

Getty Images © Mark Wilson



– mogą spokojnie powiedzieć szefowie Warner Bros. We wrześniu rozbili bank zaskakując wszystkich spektakularnym sukcesem(piąta premiera tego roku z wynikiem powyżej 300 mln dolarów). Teraz przyszła pora na bolesne rozczarowanie.miał być tegorocznym. Tak się niestety nie stało.Jeszcze w piątek rano, kiedy ogłoszono, że na pokazach przedpremierowychzarobił 4 miliony dolarów, humory wszystkim dopisywały. Prorokowano wtedy otwarcie na poziomie 45 milionów, co byłoby sporym sukcesem. Niestety z każdą kolejną godziną jasne stawało się, że wyniki zostały mocno napompowane przez fanów oryginału, którzy nie mogli się doczekać, by zobaczyć sequel. Jak się okazało, Warner Bros. miał problem z przekonaniem nowej widowni, by dała filmowi szansę. I dlatego teraz przewidywane otwarcie wynosi 31,2-31,5 mln dolarów. A po Hollywood krąży też szeptem przekazywana wiadomość, że na niedzielnych pokazach może być więcej, niż się obecnie oczekuje, wolnych miejsc i ostatecznie nie uda się osiągnąć nawet 30 milionów dolarów.Oczywiście w karierze Ryana Goslinga jest to najlepszy weekendowy wynik. Podobnie jest w przypadku Denisa Villeneuve'a . Warto jednak zauważyć, żezarobił około 7 milionów więcej od, choć liczba kina, w których jest dostępny, jest wyższa o ponad 1700. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że ogólna ocena w CinemaScore jest całkiem wysoka i wynosi A-. Niestetynie przypadł do gustu młodej widowni. Osoby poniżej 25 roku życia oceniły film na B (a osoby poniżej 18 roku życia na B-).Na słabszej kondycji widowiska SF nie skorzystały pozostałe dwie duże nowości.zarobiło według szacunków 20th Century Fox 10,1 mln dolarów. Nie jest to co prawda porażka, ale o sukcesie też trudno mówić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że budżet filmu wyniósł 35 milionów dolarów.Tymczasemkontynuuje słabą passę Lionsgate'u z animacjami. Jeszcze w piątek rano wydawało się możliwe przekroczenie 10 milionów dolarów. Teraz wynik otwarcia szacuje się na 8,8 mln dolarów. To zaledwie o 2 miliony więcej od tego, ile w pierwszy weekend zarobił, który przecież nie jest adaptacją marki znanej na całym świecie.Jedynie Focus Features ma pełne powody do zadowolenia. Stopniowe rozszerzanie dystrybucjisprawdza się. Obraz awansował już na ósmą pozycję i może pochwalić się drugą najlepszą średnią na kino wśród wszystkich filmów z pierwszej dziesiątki.Top10 wygląda następująco:W limitowanej dystrybucji jedynym filmem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest. Obraz trafił do czterech kin i uzyskał najwyższą średnią – 38,3 tys. dolarów. To wynik solidny, ale z całą pewnością daleki o rewelacyjnego.Na najbliższy piątek przygotowano dwie duże premiery: horrori thriller akcji z Jackie Chanem . Na pograniczu szerokiej dystrybucji będą też: