Box Office USA: "Bodyguard Zawodowiec" pozostał numerem jeden

Koniec sierpnia i początek września to w amerykańskich kinach martwy sezon. Wielu dystrybutorów rezygnuje nawet z wprowadzania nowości. Tak będzie na przykład za tydzień, kiedy to w szerokiej dystrybucji nie pojawi się żadna nowość, a największą premierą będzie wznowienie(trafi do 700 kin). Przed rokiemudowodniło jednak, że w tym czasie można sprzedać film. Hollywoodzkie studia najwyraźniej uznały to za wybryk natury i nie zdecydowały się na podobny eksperyment w tym roku.Efekt jest taki, że Amerykanie woleli zostać w domach niż iść do kin. W kasach pozostawiono zaledwie 67 milionów dolarów, z czego ponad 2,5 miliona wydali nie na film, a na oglądanie transmisji walki między Mayweatherem a McGregorem. Wliczając wpływy z tej relacji był to najgorszy weekend od trzech lat. Uwzględniając tylko sprzedaż biletów na filmy, mamy do czynienia z najgorszymi wpływami od 16 lat. Jest to też najsłabszy 34. weekend roku od 1996 roku (wtedy w kinach zostało 66,5 mln dolarów).W takich warunkachnie miał najmniejszych problemów z utrzymaniem pozycji lidera. Lionsgate twierdzi, że komedia akcji zarobiła 10,1 mln dolarów. Inne studia prognozują wynik bliższy 9,7 mln dolarów. Jest to najsłabszy numer jeden od początku września 2015 roku, kiedy toutrzymał pozycję lidera z wynikiem 9,4 mln dolarów.Zdecydowanie największym przebojem kin była w ten weekend sobotnia walka. Jej wynik to 2,6 mln dolarów. W sobotę tylkobyły w stanie zarobić więcej, ale wyłącznie dlatego że były pokazywany cały dzień (ich wpływy wyniosły odpowiednio 3,9 i 2,8 mln dolarów).Na ogólnej słabości rynku sporo zyskali bracia Weinstein . Aż dwa ich filmy niespodziewanie znalazły się w pierwszej piątce. Na trzecim miejscu wylądowała nowość, animacja(którą w Polsce mogliśmy oglądać w styczniu). Film zarobił na dzień dobry 5 milionów dolarów, co jest najlepszym otwarciem The Weinstein Co. od prawie dwóch lat i premiery(co prawda późniejpodczas jednego weekendu zarobił 5,1 mln dolarów). Z kolei na czwartej pozycji znalazł się. Film trafił do szerokiej dystrybucji, przez co jego wpływy wzrosły o połowę, a to z kolei pozwoliło awansować mu z 10. pozycji, jaką zajmował tydzień temu.Ostatnią nowością w szerokiej dystrybucji jest biografia Bruce'a Lee . Wpływy wyniosły 2,5 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia 9. miejsca. Dla reżysera, George'a Nolfiego , nie jest to nawet cień tego, co zarobił na dzień dobry jego poprzedni film(21,2 mln dolarów). Jednak dla dystrybutora – Blumhouse Tilt – jest to typowe otwarcie. Podobnie wystartował jego poprzedni film(2,4 mln dolarów).Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:Jak wspomniałem na początku, w przyszłym tygodniu w szerokiej dystrybucji nie będzie żadnej nowości. Ponajwiększą premierą będzie, którą The Weinstein Co. wprowadzi do mniej więcej 600 kin.