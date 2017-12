Box Office USA: "Coco" pozostaje numerem jeden

Początek grudnia to okres, w którym studia jak ognia unikają wprowadzania do kin dużych premier. Za to na rynku wąskiej dystrybucji dzieje się aż za dużo. Wszyscy gracze chcą zarobić jak najwięcej na zbliżających się nominacjach do Złotych Globów i nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów. Zainteresowanie filmami jest zresztą olbrzymie. W tym tygodniu aż trzy tytuły uzyskały średnią na kino powyżej 60 tysięcy dolarów.Tymczasem na pierwszym miejscu pozostała animacja Pixara. Obraz stracił prawie 49% wpływów z otwarcia, ale z wynikiem 26,1 mln dolarów nie miał sobie równych i spokojnie obronił pozycję lidera. Ponieważ w najbliższy piątek tylko jedno studio będzie na tyle odważne, by wprowadzić nowy film do szerokiej dystrybucji,niemal na pewno pozostanie numerem jeden i za tydzień.Animacja Pixara jest też 25. premierą tego roku, której łączne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Rzutem na taśmę granicę tę osiągnęło również komiksowe widowisko. Obraz jest bowiem pokazywany już tylko w 163 kinach i w ten weekend zarobił marne 65,3 tys. dolarów. Do przekroczenia 100 milionów dolarów potrzebował jednak 50 tysięcy.Dwa tytuły w pierwszej dziesiątce zanotowały wzrost wpływów w porównaniu z poprzednim tygodnie. W obu przypadkach jest to już kolejny z rzędu weekend wzrostów. Dlaoznacza to powrót do pierwszej dziesiątki po tym, jak przed tygodniem zajmowała miejsce 11. O dwie pozycje awansowały teżPierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak wspomnieliśmy na początku, bardzo dużo dzieje się w wąskiej dystrybucji. Nie spada zainteresowanie. Podczas drugiego weekendu (wciąż tylko w czterech kinach) średnia wyniosła aż 70,3 tys. dolarów. Łącznie na koncie produkcji jest już 908 tysięcy dolarów.W dwóch nowojorskich kinach zadebiutował film Guillermo del Toro . Wpływy wyniosły 166,8 tys. dolarów. Jest to czwarta najlepsza średnia na kino filmu premierowego w tym roku – 83,4 tys. dolarów. Lepiej w weekend otwarcia poradziły sobie tylko:(średnia 103,2 tys.),(91,1 tys.) oraz(84,3 tys.).Szóste najlepsze otwarcie tego roku pod względem średniej na kino uzyskał z kolei– 64,3 tys. dolarów. Ponieważ obraz wyświetlany jest w 19 kinach, to w sumie na koncie ma 1,2 mln dolarów. Jest to więcej niż zarobiły w Stanach łącznie wszystkie poprzednie reżyserskie dzieła Jamesa Franco Bez echa przeszła natomiast premiera najnowszego filmu Woody'ego Allena . Średnia wyniosła zaledwie 28,1 tys. dolarów, choć obraz pokazywano zaledwie w pięciu kinach. Jest to wynik zbliżony do tego, jaki dwa lata temu uzyskał. Zaczął on od średniej w wysokości 25 tysięcy dolarów, a skończył na wyniku łącznym w wysokości 4 milionów dolarów.Mało chętnych zebrało się w kinach, by ponownie oglądać. Film trafił na ekrany z okazji 20-lecia premiery. Uzyskał jednak skromną średnią – 4,8 tys. dolarów.W piątek Broad Green Pictures – dystrybutor, którego tylko jeden film zarobił ponad 20 milionów dolarów (– 29,5 mln) – wprowadzi do szerokiej dystrybucji komedię z Morganem Freemanem . W wąskiej dystrybucji pojawi się zaśz (ponoć) oscarową rolą Margot Robbie