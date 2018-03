Box Office USA: "Czarna Pantera" pokonała graczy i chrześcijan

# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera projekcje 3D

budżet

1

Czarna Pantera

$605,4

$202,0

4,020

16.02

tak

$200

2

Piotruś Królik

$102,4

$25,0

3,725

9.02

tak

$50



Za nami kolejny ekscytujący weekend w amerykańskich kinachpo raz piąty znalazła się na szczycie boxoffice'u. Jednak prawdziwą rewelacją okazała się przeznaczona dla chrześcijańskiej widowni produkcja. Niespodzianką jest też druga premiera 2018 roku, której łączne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Nie jest to bowiem, któremu wciąż brakuje niecałe 400 tysięcy dolarów.nie dała sobie wyrwać z pazurów zwycięstwa i z wpływami w wysokości 27 milionów dolarów pozostała numerem jeden. Jest siódmym filmem w historii amerykańskiego box office'u, który przekroczył granicę 600 milionów dolarów.potrzebowała na to 31 dni. Tylkoosiągnęło ten wynik w krótszym czasie (12 dni). Obecnie na koncie widowiska Marvela jest 605,4 mln dolarów.Tymczasem Sony Pictures wciąż jest na fali.niespodziewanie został drugą premierą tego roku, której łączne wpływy w amerykańskich kinach osiągnęły 100 milionów dolarów. Jest to również największy kasowy sukces reżysera, Willa Glucka Spośród premier tego tygodnia, wszyscy mówią wyłącznie o. Ten film wyskoczył praktycznie znikąd, raz jeszcze udowadniając, że chrześcijańska widownia potrafi otworzyć film. Kosztujący 7 milionów obraz odsłaniający kulisy powstania najpopularniejszej chrześcijańskiej piosenki ostatnich dwóch dekad zarobił podczas pierwszego weekendu 17,1 mln dolarów. Dla dystrybutora, Roadside Attractions, jest to największy debiut w historii. I już teraz film zajmuje piąte miejsce na liście najbardziej kasowych tytułów studia.Jeśli chodzi o chrześcijańskiej produkcje,może pochwalić się najlepszym otwarciem od czasu(22,5 mln dolarów, łącznie: 91,4 mln). Obraz może mieć naprawdę "długie nogi". Widzowie wystawili mu bowiem w CinemaScore najwyższą możliwą ocenę A+.Taką samą ocenę ma też skierowany do młodzieży film o nastoletnim geju. Obraz wyreżyserował twórca serialowego uniwersum DC Comics Greg Berlanti . Film zarobił podczas pierwszego weekendu 11,5 mln dolarów. Jest to najlepszy otwarcie filmu o tematyce lgbt od dziewięciu lat (- 30,6 mln dolarów).Spośród dużych premier najmniej efektownie wypadła ta, która teoretycznie miała zdetronizować. Amerykanie nie pokochali Alicii Vikander w roli Lary Croft.zarobił 23,5 mln dolarów. Jest to start zaledwie o 1,7 mln dolarów lepszy od tego, jaki 15 lat temu zanotowała. Wtedy oznaczał to koniec kinowego cyklu. O losie nowegoprzesądzi świat. Wpływy muszą osiągnąć około 300 milionów dolarów, że Warner Bros. i MGM zaczęły wychodzić na swoje. Na razie globalnie ma na swoim koncie 126 mln.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Poza pierwszą dziesiątką najważniejszym wydarzeniem był osiągnięcie przez400 milionów dolarów. Jest to drugi tytuł Sony, któremu udała się ta sztuka.Również w drugiej dziesiątce trzeba szukać czwartej z dużych premier -. Film zarobił zaledwie 1,6 mln dolarów.W najbliższy weekend znów będzie tłoczno w kinach. Dystrybutorzy planują aż pięć dużych nowości. Amerykanie zobaczą więc: widowisko SF, animację, biblijną opowieść, młodzieżowy melodramatoraz thriller Stevena Soderbergha