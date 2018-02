Box Office USA: "Grey" szczytuje mało imponująco

Getty Images © Mark Wilson



Przedstawiciele Universal Pictures starają się, jak mogą, by otwarciesprzedać jako sukces. Filmowi nie udało się bowiem osiągnąć poziomu minimum, czyli 40 milionów dolarów. Zabrakło jednak niewiele, bo 1,2 mln dolarów.Jest to oczywiście najgorsze otwarcie dla całej trylogii.miała wynik lepszy o 7,8 mln dolarów, ao 46,3 mln dolarów. Studio liczy jednak, że stratę douda się nadrobić w Walentynki. Jest to o tyle prawdopodobne, że oba filmy uzyskały identyczną ocenę widzów w CinemaScore - B-. James Corden tymczasem udowodnił, że cieszy się w Ameryce ogromną popularnością. Familijna produkcja Sony, w której Corden użycza głosu głównemu bohaterowi (i na którym oparta była cała kampania promocyjna), pobiła oczekiwania i zarobiła w pierwszy weekend aż 25 mln dolarów.W ten sposób dobra passa Sony trwa w najlepsze. Tym bardziej żezanotował najmniejszy spadek spośród wszystkich filmów w pierwszej dziesiątce. Łączne wpływy widowiska wynoszą już 365,7 mln dolarów. Za tydzień awansuje na drugie miejsce na liście największych kasowych przebojów Sony. Do zajmującego tę pozycjętraci bowiem tylko 7,9 mln dolarów.Tymczasem po dwóch przebojach Clint Eastwood tym razem nie był w stanie zainteresować widzów swoim filmem. Jegozarobił na otwarcie zaledwie 12,6 mln dolarów (do tego uzyskując w CinemaScore B-). Jest to start bliski do tego, jaki notowały(11,2 mln na otwarcie, 37,3 mln w sumie) i(13,3 mln na otwarcie i 47 mln w sumie). Eastwood nie może zwalić winy za tak słaby wynik na to, że w głównych rolach obsadził prawdziwych żołnierzy, a nie aktorów. Kiedy bowiem sześć lat temu Relativity wprowadziło do kin obraz z żołnierzami w rolach głównych,okazał się hitem, zgarniając na dzień dobry 24,5 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin trafi film, który według wszelkich prognoz będzie pierwszą tegoroczną premierą z otwarciem przekraczającym 100 milionów dolarów. To. Jednak do szerokiej dystrybucji trafią jeszcze dwie nowości: animacja studia Aardmani widowisko biblijne