Box Office USA: "Jumanji" nie daje szans konkurencji

Getty Images © Mark Wilson



W Stanach Zjednoczonych trwa właśnie długi weekend. Jest on udany dla starszych tytułów, ale dystrybutorzy nowości nie mają powodów do zadowolenia.Po raz drugi na szczycie zestawienia znalazło się. Obraz wciąż zapełnia sale kinowe lepiej od konkurencji (może pochwalić się trzecią najlepszą średnią) i zarobił w ten weekend aż 27 milionów dolarów. W poniedziałek, kiedy Amerykanie świętować będą urodziny Martina Luthera Kinga Jr., powinien zarobić kolejne 7 milionów. A to oznacza, że pozostanie mu zaledwie 14 milionów do pokonaniai zostania piątym najbardziej kasowym tytułem w historii Sony Pictures (pierwsze cztery miejsca zajmują filmy o Człowieku-Pająku).Studio potrzebuje dobrych wiadomości, bo ich pierwsza na rynku amerykańskim premiera tego roku nie wypaliła., które wprowadza należące do Sony Screen Gems, zarobiło na otwarcie zaledwie 10 milionów dolarów. Jest to piąty obraz z Tarają P. Henson wprowadzony przez Screen Gems i tylko pierwszy z nich (), który nigdy nie trafił do szerokiej dystrybucji, sprzedał się gorzej.Dobre nastroje nie opuszczają za to szefów 20th Century Fox. Po raz kolejnynotuje minimalne spadki i wciąż ma wpływy wyższe niż w weekend otwarcia. W nadchodzącym tygodniu musical osiągnie 100 milionów dolarów. Będzie to szósta premiera studia z 2017 roku, której uda się ta sztuka. Fox wie, jak zadbać o widza, i już organizuje pokazy sing-along, na których oglądający mogą śpiewać piosenki razem z bohaterami musicalu.Z kolei do szerokiej dystrybucji trafiłai notuje solidne otwarcie – 18,6 mln dolarów. To wynik minimalnie gorszy odi o ponad 3 miliony lepszy od, ostatniego filmu Spielberga przeznaczonego dla dorosłego widza.Zgodnie z przewidywaniami, a więc bez fajerwerków, wystartował w kinach. Czwarte wspólne dzieło reżysera Jaume'ego Colleta-Serry Liama Neesona uzyskał na otwarcie 13,5 mln dolarów. To wynik lepszy od(11 mln), ale daleki od tego, co uzyskały(28,9 mln) i(21,9 mln).okazał się słabą inwestycją dla Warner Bros. Studio przejęło prawa do amerykańskiej dystrybucji po wybuchu skandalu z Harveyem Weinsteinem , którego firma miała pierwotnie wprowadzić film do kin w Stanach. Część pierwsza trzy lata temu zarobiła na otwarcie 19 milionów dolarów i Warner Bros. liczył na podobny start dwójki. Niestety film zdołał wyciągnąć z portfeli widzów ledwie 10,6 mln dolarów. Ci jednak, którzywidzieli, są nim zachwyceni, więc jest szansa, że w kolejnych tygodnia będzie notował małe spadki.Warto jeszcze zauważyć, że w nadchodzącym tygodniu granicę 600 milionów dolarów osiągnie. Będzie to dopiero szósty tytuł w historii amerykańskiego box office'u, któremu uda się ta sztuka.Tymczasem pierwsza dziesiątka wygląda tak:Po miesiącu limitowanej dystrybucji w najbliższy piątek do kin w całym kraju trafi western z Christianem Bale'em . O widza walczyć będzie z trzema premierami: dramatem wojennym z Chrisem Hemsworthem , filmem sensacyjnym z Gerardem Butlerem oraz dramat z muzyką country w tle