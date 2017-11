Box Office USA: "Liga Sprawiedliwości" nie wykonała planu minimum

Getty Images © Mark Wilson



W ten weekend mieliśmy być świadkami kolejnego triumfu Warner Bros., a tymczasem na ustach wszystkich jest. Kosztująca 20 milionów dolarów produkcja Lionsgate'u niespodziewanie zarobiła 27,1 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie studia w tym roku. I prawdopodobnie będzie najbardziej kasowym tytułem dystrybutora od czasuuzyskał bowiem maksymalną ocenę w CinemaScore – A+. Analitycy spodziewają się więc co najmniej pięciokrotnego przebicia otwarcia, czyli wpływów na poziomie 135 milionów dolarów.Dla Lionsgate'u, który miał ogólnie słaby rok 2017, jest to znakomita wiadomość. A przecież losy filmu mogły potoczyć się inaczej. Przed premierą sporo osób sądziło, żepowtórzy klęskę. Tamten obraz został wprowadzony rok temu przez STX jako kontrpropozycja dla. Studio wierzyło, że rewelacyjne oceny widzów wystarczą, by przyciągnąć tłumy do kin. Niestety wszyscy woleli oglądać blockbuster Warner Bros.współdzieli żeńską widownię z. Jednak ta ostatnia nie okazała się aż tak dużym przebojem, by wyczyścić sale na seansach produkcji Lionsgate'u.nie wykonała nawet planu minimum. Przed weekendem prognozowano otwarcie na poziomie 110-120 mln dolarów. Jeszcze po czwartkowych pokazach Warner Bros. był pewien, że widowisko zarobi co najmniej 105 milionów dolarów. Po ogłoszeniu piątkowych wyników stało się jednak jasne, że nawet ten poziom będzie za wysoki. Obecnie otwarcieszacuje się na 96 milionów dolarów.Jest to dopiero ósme otwarcie tego roku. Wśród komiksowych ekranizacji aż cztery odniosły na dzień dobry większy sukces, w tym(103,3 mln dolarów). Dla Warner Bros. jest to zaś trzecie najlepsze otwarcie roku (niespodziewanie numerem jeden w tym zestawieniu jest– 123,4 mln dolarów). Jest to również najsłabszy start filmów prezentowanych ramach DC Extended Universe.Wytwórnia musi więc liczyć na to, że w ciągu tygodnia i w następny weekend utrzyma solidną sprzedaż biletów. Jest na to szansa, ponieważ Amerykanie obchodzą w czwartek Dzień Dziękczynienia, więc sporo szkół i uczelni już w poniedziałek i wtorek będzie zamkniętych, co młodym widzom pozwoli wybrać się do kina. Pomagać może również niezła ocena w CinemaScore – B+. Jest ona identyczna do tej uzyskanej przezi lepsza od(B). Portal Deadline twierdzi, żeglobalnie musi zarobić co najmniej 750 milionów dolarów, jeśli Warner Bros. ma na niej cokolwiek zarobić.Nie było niespodzianki, jeśli chodzi o otwarcie trzeciej z dużych premier.zarobiła 10 milionów. Jest to najgorsze w historii otwarcie animacji wyprodukowanej przez Sony (bijąc– 11,1 mln dolarów w pierwszy weekend). Jest to również trzecia z rzędu animacja studia, której wyniki pozostają daleko w tyle za osiągnięciami konkurencji. Na szczęście dla studiabyła tanim projektem. Jej budżet szacowany jest na 20 milionów dolarów.Tymczasem Amerykanie chcą oglądać małe filmy, które mogą w tym roku walczyć o Oscary podwoiła swoje wpływy po tym, jak weszła do kolejnych 201 kin. A do pierwszej dziesiątki awansowały, choć pokazywane są na razie tylko w 53 kinach.Pierwsza dziesiątka wygląda więc tak:Ze względu na Dzień Dziękczynienia, w tym tygodniu nowości trafią do kin w środę. Największą premierą jest animacja Pixara, której z całą pewnością pomogą doniesienia z Meksyku, gdzie film jest już najbardziej kasowym tytułem wszech czasów. Do szerokiej dystrybucji trafi też Denzelem Washingtonem po tym, jak w ten weekend pojawił się w czterech kinach i zarobił słabe 65 tys. dolarów.