Box Office USA: "Ostatni Jedi" najbardziej kasowym filmem roku

Dobiega końca rok 2017. Ostatnie 12 miesięcy było w kinach prawdziwą jazdą bez trzymanki. Po solidnej zimie przyszła rekordowa wiosna i wszyscy byli pewni, że za sprawą przygotowanych na lato blockbusterów będziemy mieć kolejny rekord. Tymczasem latem nastąpiło szokujące załamanie. Wpływy okazały się najniższe od 2006 roku. Spadek był tak duży, że nawet zaskakująco dobra jesień (głównie za sprawą) i rekordowy okres świąteczny (po raz pierwszy osiągnięto 3 miliardy dolarów), nie były w stanie uratować ten rok przed spadkiem. Na szczęście strata okazała się niewielka i po raz trzeci z rzędu łączne wpływy przekroczyły 11 miliardów dolarów (szacuje się, że wyniosą 11,12 mld).Co piąty dolar został przez Amerykanów wydany na filmy Disneya. Efektem tego są trzy tytuły tego studia w pierwszej piątce najbardziej kasowych premier roku. I właśnie w ten weekend na szczycie zestawianie nastąpiła zmiana. Dotychczasowego lidera –– zastąpiło widowisko. W ten sposób po raz pierwszy w historii amerykańskiego box office'u mamy do czynienia z sytuacją, w której dwie produkcje jednego studia przekroczyły granicę pół miliarda dolarów.Wszystko wskazuje też na to, żepozostał też – trzeci weekend z rzędu – numerem jeden weekendowego zestawienia. Ale na tym kończą się dobre wiadomości dla Disneya. Widowisko toczy dramatyczną walkę i nie jest wcale powiedziane, że z całą pewnością jest liderem ostatniego weekendu 2017 roku. Przewaga nadwynosi bowiem niecałe 2 miliony dolarów. Wystarczy więc, żeby wynik ósmychzostał przeszacowany o milion, azarobiło w rzeczywistości milion więcej, by to widowisko Sony stało się numerem jeden.Doszło do takiej sytuacji, ponieważjest zaledwie jednym z czterech tytułów w obrębie pierwszej dwudziestki, które w porównaniu z poprzednim tygodniem zanotowały spadek wpływów. I to całkiem spory – o prawie 27%. (Pozostałe trzy to:.) Tymczasemzanotowała wzrost wpływów o prawie 39%.Wydaje się, że jest to całkiem spory skok, ale w pierwszej dziesiątce dwa tytuły zanotowały jeszcze większe wzrosty. Dzięki temu, że polecany jest przez znajomych, przebojem ma szansę stać się. W ciągu ostatnich trzech dni musical zarobił 15,3 mln dolarów, czyli o 6,5 mln więcej niż na otwarcie. O ponad połowę wzrosły też wpływy animacjijuż w środę przekroczyło granicę 100 milionów dolarów wpływów. Jest to drugi tytuł Sony w tym roku, któremu udała się ta sztuka. Dzień wcześniej 100 milionów osiągnęła komedia(pierwszy film z Melem Gibsonem od 15 lat, który może pochwalić się takim wynikiem). Z kolei w czwartek granicę tę przekroczyłoW ten sposób liczba setek wynosi obecnie 31. Lista jest więc o jedną pozycję dłuższa niż przed rokiem.Ostatni weekend 2017 roku nie był łaskawy dla nowości. Widzowie w większości zignorowali. Obraz w weekend zarobił 5,5 mln dolarów. Ponieważ jednak jest w kinach od poniedziałku, łącznie na jego koncie jest 12,6 mln dolarów. Będzie to więc najsłabszy film Ridleya Scotta od czasu, który był wielką klapą zarabiając niecałe 17 milionów dolarów. Jeśli będzie miał długie nogi (w czym mogą pomóc Złote Globy i nominacje do Oscarów ), to może pokonać(39,4 mln dolarów).W limitowanej dystrybucji sporo do życzenia pozostawia wynik. Debiut reżyserski Aarona Sorkina od poniedziałku zarobił 5,2 mln dolarów. Na 16 tytułów STX jest to dopiero 12. wynik po siedmiu dniach wyświetlania.Bez fajerwerków wystartował też Paul Thomas Anderson . Jegouzyskała zaledwie drugą średnią – 55 tys. dolarów. Lepiej – podczas drugiego weekendu w kinach – poradziła sobie(59,9 tys. dolarów). W tym stuleciu żaden film Andersona nie startował ze średnią poniżej 65 tys. dolarów. W karierze reżysera jest to najgorszy wynik od czasuTymczasem pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Na dobry początek nowego roku, w piątek do kin Universal Pictures wprowadzi horror