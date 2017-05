Box Office USA: "Strażnicy Galaktyki" już numerem 2 tego roku

3 2 1



Po doskonałym rozpoczęciu letniego sezonu, tym razem dystrybutorzy i kiniarze nie mają powodów do zadowolenia. Wszystko wskazuje na to, że łączne wpływy ze sprzedaży biletów nie przekroczą 130 milionów dolarów. A to oznacza, że będzie to najgorszy 19. weekend od 2008 roku. Na taki wynik zapracowały nowości. W efekcie numerem jeden pozostali. Jest to dziewiąty film Marvela na przestrzeni ostatnich 11 lat, który wygrywa rywalizację w drugi weekend kinowego lata. Widowisko zarobiło więcej niż pozostałe dziewięć tytułów razem. I po 10 dniach jest już drugim najbardziej kasowym tytułem tego roku.Spośród nowości najlepiej poradziła sobie komedia. 20th Century Fox skorzystało na tym, że Amerykanie świętują właśnie Dzień Matki. Film nie jest klapą, ale wynik 17,5 mln dolarów jest mimo wszystko rozczarowujący. Analitycy spodziewali się otwarcia nieco powyżej 20 milionów.Tymczasem Guy Ritchie zaliczył drugą z kolei porażkę finansową. Tym razem jest ona niezwykle bolesna.zarobił na otwarcie zaledwie 14,7 mln dolarów, podczas gdy na samą produkcję Warner Bros. wydało 175 milionów dolarów. Oznacza to, że wskaźnik otwarcie/budżet wyniósł zaledwie 8,4%. Co czyni z filmu trzecią największą wtopę tego roku, tuż po(wskaźnik 4,6%) i(7%), a minimalnie przed(8,8%).Bardzo dobrze wypadła nowa produkcja Blumhouse -. Jest to siódmy tytuł, który wytwórnia sama wprowadziła do kin, ale pod względem otwarcia nie ma sobie równych. W każdym razie jeśli liczyć średnią na kino. Obraz zgarnął bowiem 2,4 mln dolarów z zaledwie 295 lokacji. Dla porównaniaBlumhouse'a zarobiło 2,5 mln dolarów w 1737 kinach.Tymczasemtoczy dramatyczną walkę, by stać się ósmym tytułem w historii amerykańskiego box office'u, który osiągnie 500 milionów dolarów. W ten weekend wpływy wyniosły 3,9 mln dolarów, czyli spadły o 24%. Łącznie na koncie baśniowego widowiska jest już 493,2 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Za tydzień do kin wejdą trzy duże produkcje: widowisko SF znane już polskiej widowni –, czwarta część młodzieżowego cykluoraz ekranizacja melodramatu o chorej nastolatce