Box Office USA: "Strażnicy Galaktyki vol. 2" odlecieli konkurencji

3 2 1



Lato w amerykańskich kinach zostało oficjalnie rozpoczęte. I jak przystało na najważniejszy dla box office'u okres, start okazał się kosmiczny.według prognoz zarobili 145 milionów dolarów. Wynik ten uwzględnia 17 milionów, które widowisko zgarnęło w czwartek na pokazach przedpremierowych. Jeśli jednak ci, którzy już widzieli film, zdołają przekonać znajomych, by w niedzielę wybrali się na seanse (lub sami pójdą kolejny raz), to istnieje realna szansa na kwotę w okolicach 150 milionów dolarów.są piętnastym tytułem kinowego uniwersum Marvela, lecz dopiero szóstym, którego zarobki na starcie przekroczyły 100 milionów dolarów. Spośród tegorocznych premier tylkow marcu otworzyła się lepiej. Widowisko zajmuje też szóste miejsce wśród majowych otwarć wszech czasów.Ciekawie wypadają dane demograficzne. Aż 72% widownistanowili dorośli. Rodziny z dziećmi stanowiły 19%, a 9% to nastolatki. Analitycy sądzą, że jest to dowód na to, że widownia MCU starzeje się, że ci, którzy byli nastolatkami, kiedy wchodziły do kin pierwsze filmy Marvela, teraz – już jako dorośli – pozostają wierni marce.Co ciekawe pojawienie sięwcale nie zaszkodziło. Baśni Disneya może pochwalić się najmniejszym spadkiem spośród wszystkich tytułów pierwszej dziesiątki. Największą redukcję wpływów zanotowało indyjskie widowisko. Jednak po dziesięciu dniach obraz zajmuje już 13. miejsce wśród najbardziej kasowych tytułów nieanglojęzycznych. Za tydzień stanie się 11. tytułem z tego grona, który przekroczy granicę 20 milionów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W drugi weekend lata do kin wejdą: widowisko Guya Ritchiego i komedia z Amy Schumer