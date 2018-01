Box Office USA: "Więzień labiryntu" znalazł lek na "Jumanji"

Za nami szósty najlepszy czwarty weekend box-office'owego roku. Okazał się on zaskakująco interesujący. W pierwszej dziesiątce mamy aż trzy nowe tytuły, w tym jeden, którego nikt się na liście nie spodziewał –nie jest już numerem jeden, choć film stracił w ten weekend tylko 16% wpływów. To wystarczyło, by przegrać ze sprzedającym się gorzej niż dwie poprzednie części. Sony może się jednak pocieszać łącznymi wpływami widowiska, które wynoszą obecnie 338,1 mln dolarów. W ten sposóbjest trzecim największym kasowym przebojem studia na amerykańskim rynku kinowym.zanotował drugie najlepsze (jak na razie) otwarcie tego roku, zarabiając 23,5 mln dolarów. Szefowie 20th Century Fox cieszą się z wyniku. Oznacza bowiem, że całkiem spora rzesza fanów cierpliwie czekała, aż trzecia część trylogii trafi do kin. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najgorsze otwarcie całego cyklu.zarobił podczas pierwszego weekendu 32,5 mln dolarów, atylko minimalnie mniej – 30,3 mln dolarów.Jednak najważniejszym wydarzeniem weekendu wydaje się obecność na miejscu dziesiątym jednego z najdroższych widowisk indyjskiej kinematografii –. Film pokazywany był zaledwie w 324 kinach, a zdołał zarobić 4,3 mln dolarów. Jak się więc okazało, całkiem spora grupa Amerykanów chciała się na własnej skórze przekonać, jak wygląda film, za który w Indiach są ludzie gotowi mordować, kraść, demolować i grozić podpalaniem kin. Kontrowersje, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, odniosły odwrotny skutek do tego, jaki przeciwnicy widowiska mieli nadzieję osiągnąć.Na trzecim miejscu wylądował debiutujący w szerokiej dystrybucji film. Dystrybutor twierdzi, że otwarcie wyniosło 10,2 mln dolarów. Inne studia sugerują wynik niższy – 9,9 mln dolarów. Jest to pierwszy odwestern, który trafił do szerokiej dystrybucji w Stanach. I jak na razie radzi sobie znakomicie. Łącznie na koncie produkcji jest 12,1 mln dolarów. Jest to wynik lepszy od poprzedniego wspólnego dzieła Scotta Coopera łącznie zarobił tylko 11,3 mln dolarów.Po pięciu tygodniach nieobecności do pierwszej dziesiątki powrócił. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu filmu do szerokiej dystrybucji. Nominacje do Oscarów też zapewne odegrały swoją rolę. Po dziewięciu tygodniach na koncie widowiska Guillermo del Toro jest już 37,7 mln dolarów. W ten sposób już teraz jest to piąty najbardziej kasowy obraz w karierze reżysera. W ten weekend wyprzedził(łączne wpływy – 31,1 mln dolarów) i(37,6 mln dolarów).Nie przestaje zdumiewać popularność. Podczas szóstego weekendu musical zarobił 9,5 mln dolarów, tracąc zaledwie 11% i awansując na czwartą pozycję. To wciąż wynik lepszy, niż film miał na otwarcie! Łączne wpływy wynoszą obecnie 126,5 mln dolarów. Niektórzy nieśmiało przebąkują, żestać na pokonanie(148,8 mln dolarów) i(151,1 mln dolarów). W poniedziałek, najpóźniej we wtorek,awansuje na siódme miejsce wśród najbardziej kasowych aktorskich musicali w historii amerykańskiego kina.Pierwsza dziesiątka wygląda w tym tygodniu tak:W najbliższy piątek do kin wejdzie tylko jedna duża nowość. Będzie to horror Lionsgate'u z Helen Mirren w roli głównej