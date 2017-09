Box Office USA: Agenci z Kingsman pokonali Pennywise'a

Za nami kolejny rekordowy weekend września. Wpływy łączne ze sprzedaży biletów wyniosą ok. 120 milionów dolarów. Dotychczasowy rekord 38. tygodnia roku ustanowiony został sześć lat temu i wynosił 118,1 mln dolarów. Widać już jednak pierwsze oznaki powrotu do sytuacji z końca wakacji. Wszystkie premierowe filmy sprzedały się bowiem poniżej oczekiwań.nie zdołało utrzymać pozycji lidera, choć wciąż bije rekordy zarabiając 30 milionów dolarów podczas trzeciego weekendu. Nowym numerem jeden została komiksowa ekranizacja z kategorią R. Większość spodziewała się wyniku powyżej 40 milionów dolarów. 20th Century Fox podaje wpływy niższe – 39 milionów dolarów.Dla studia jest to wynik i tak satysfakcjonujący. Oznacza bowiem, żeuzyskał lepsze otwarcie od, które miały swoją premierę w weekend z Walentynkami przypadającymi w sobotę. Niestety może się okazać, że wyższe wpływy podczas pierwszego weekendu nie są wcale dobrą wiadomością dla wytwórni. Wydaje się bowiem wielce prawdopodobne, żejesti w kolejnych tygodniach szybko straci widzów. A to oznacza, że nie jest wcale przesądzone, że pokona poziom 128,3 mln dolarów osiągnięty dwa lata temu przezGrubo poniżej oczekiwań zadebiutowała animacja Warner Bros.. Samo studio spodziewało się otwarcia w przedziale 27-32 mln dolarów. Inne studia oczekiwały nie mniej niż 35 milionów. Tymczasem film zdołał zgarnąć zaledwie 21,2 mln dolarów. A to oznacza, że może w Stanach nie zrobić nawet 70 milionów, a tyle wynosił budżet produkcji.Jest kilka powodów, dla którychokazało się rozczarowaniem. Przede wszystkim animacja nie spodobała się fanom serialu telewizyjnego. Wszelkie różnice w wyglądzie bohaterów były oceniane na niekorzyść wersji kinowej. Studiu nie udało się też przyciągnąć starszej widowni, która tłumnie wybrała się na pierwszy film z cykluPoniżej oczekiwań wystartował również jeden z pretendentów do Oscarów – Jakiem Gyllenhaalem w roli ofiary zamachu terrorystycznego podczas maratonu w Bostonie. Film zdołał znaleźć się w pierwszej dziesiątce, choć trafił tylko do 574 kin. Zarobił bowiem 1,7 mln dolarów. Spodziewano się jednak wyniku w granicach 2-4 milionów dolarów.Drugi film Entertaiment Studios wprowadzony w tym roku do szerokiej dystrybucji w Stanach nie okazał się sukcesem na miarę pierwszego,. Dystrybutor szacuje, że horrorzarobił 2,4 mln dolarów. Inni są przekonani, że wynik ten jest zawyżony i w rzeczywistości otwarcie będzie bliższe 2 milionom dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W limitowanej dystrybucji warto zwrócić uwagę na otwarcie. Polska animacja trafiła do jednego kina, gdzie zarobiła 24,3 tys. dolarów. Jest to trzeci najlepszy wynik weekendu w przeliczeniu na jedno kino. Wyższe otwarcia zanotowały tylko:(38 tys. dolarów) i(25 tys. dolarów).W najbliższy piątek dystrybutorzy zasypią amerykańskiej kina nowościami. W szerokiej dystrybucji będzie aż pięć premier: wspomniana już(w tym tygodniu pokazywana tylko w 21 kinach), znany z polskich ekranów– remake/sequel słynnego horroru sprzed lat, skierowany do afroamerykańskiej chrześcijańskiej widowni dramatoraz drugi film dla afroamerykańskiej widowni – thriller