Box Office USA: Amerykanie świętowali 4/20 ze "Strażą wiejską"

W piątek, który w Stanach zapisuje się jako 4/20, był nieformalnym świętem wszystkich amatorów marihuany (zwanym 420). I ci postanowili je uhonorować, wybierając się na. Obraz w piątek zarobił 7,9 mln dolarów, co stanowi ponad połowę wpływów z całego weekendu. Pierwsza część nie była wielkim kasowym przebojem, ale uzyskała status komedii kultowej. To przy pomocy fanów udało się w ogóle doprowadzić do realizacji sequela. Mimo to nikt nie spodziewał się, że obraz będzie w stanie zarobić konkretne pieniądze. Tymczasem po pierwszym weekendzie na konciejest już 14,7 mln dolarów. Będzie to więc największy kasowy przebój grupy Broken Lizard.Tymczasem na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu powróciło. Obraz stracił tylko 33% ubiegłotygodniowych wpływów, podczas gdy spadekwyniósł ponad 41%. W ten sposób na koncie obrazu Johna Krasinskiego jest już 132,4 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to największy przebój kasowy Paramountu od sierpnia 2015 roku i. A ponieważ kontynuacja tego widowiska trafi do kin za kilka miesięcy, to 2018 roku może zapisać się jako jeden z najlepszych w historii wytwórni.Najlepszą premierą tygodnia okazała się komedia, która zajęła trzecie miejsce z kwotą 16,2 mln dolarów. Nie jest to wynik szczególnie udany, ale nie można go też uznać za klapę. Dla Amy Schumer jest to oczywiście mocny spadek formy po tym, jakna dzień dobry zgarnęła 30,1 mln dolarów i nawet uznane za klapęzdołały zarobić w pierwszy weekend 19,5 mln dolarów. Jednak dla dystrybutora - STX Entertainment - jest to czwarte najlepsze otwarcie w historii. Wynik jest ledwie o pół miliona gorszy od tego, co na dzień dobry zarobiły(16,8 mln dolarów).W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla- thrillera psychologicznego skierowanego do afroamerykańskiej widowni. Obraz pokazywany jest w zaledwie 1046 kinach. Zarobił w nich bardzo przeciętne 3,9 mln dolarów. Dla grającej w nim jedną z głównych ról Pauli Patton jest to najgorsze otwarcie filmu wprowadzonego do szerokiej dystrybucji. Do tej pory "honor" ten należał do poprzedniego tytuły dystrybuowanego przez Lionsgate -(4,3 mln dolarów na otwarcie, 9,7 mln w sumie).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek w amerykańskich kinach oficjalnie zacznie się letni sezon kinowy. I rozpocznie się z przytupem. Swoją premierę będzie miało bowiem komiksowe widowisko