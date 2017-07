Box Office USA: Amerykanie schwytani w sieć Spider-Mana

Getty Images © Mark Wilson



Podczas gdy inne marki notują tego lata otwarcia mocno poniżej oczekiwań, na Człowieku-Pająku można polegać jak na Zawiszy. Spośród pięciu największych otwarć studia Sony, aż cztery to filmu o Spider-Manie.trafi do tabel box office'owych jako druga najlepsza premiera w historii studia, dzięki wynikowi w wysokości 117 milionów dolarów. Tylkow 2007 roku zgarnął więcej (151,1 mln).W rzeczywistości jednakw weekend zarobił 101,6 mln dolarów, czyli przegrał zez 2002 roku (114,8 mln dolarów). Wynik 117 uwzględnia 15,4 mln dolarów, które komiksowe widowisko uzbierało na pokazach przedpremierowych (obecnie wlicza się je do wpływów z piątku, w przeszłości traktowano je oddzielnie, jako "dzień 0").Jeśli chodzi o kinowe uniwersum Marvelaznajduje się na razie po środku stawki. Może pochwalić się siódmy najlepszym otwarcie spośród 16 tytułów, które wlicza się do MCU. Nowywypadł o prawie 30 milionów dolarów gorzej od drugich, którzy mieli premierę dwa miesiące temu.Choć Sony oczywiście ma powody do triumfu, to mimo wszystko szefowie są chyba nieco zawiedzeni. Po czwartkowych pokazach przedpremierowych i piątkowych wynikach sprzedaży biletów szacowano, żemoże zarobić nawet 125-127 mln dolarów. Jak widać, obecne prognozy są o 10 milionów niższe.Barierę stu milionów dolarów pokonała jeszcze animacja. Dokonała tego w środę, a obecnie ma na koncie ponad 149 milionów dolarów. Jednak Universal nie ma powodów do zadowolenia. Nie dość, że otwarcie było słabsze od spodziewanego, to jeszcze premieradała się filmowi mocno we znaki.zanotował drugi największy procentowy spadek wpływów w obrębie pierwszej dziesiątki (o 53%). Gorzej wypadł tylko(spadek o 62%).Człowiek-Pająk nie wywołał za to większego wrażenia na swojej największej bezpośredniej konkurentce, czyli komiksowej. Podczas szóstego weekendu w kinach film wciąż zdołał zarobić ponad 10 milionów dolarów, czyli o 4 mln więcej od, z którymi Diana walczy o srebrną lokatę na liście tegorocznych największych kasowych przebojów. Po 38 dniach ma na koncie 368,8 mln dolarów, podczas gdyuzbierali w tym samym okresie czasu 366,4 mln dolarów. Wydaje się więc prawie pewne, żezdoła awansować na drugą pozycję.Choćbył jedyną dużą premierą tygodnia, to w pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jeszcze jednego nowego tytułu. To, które po zwiększeniu liczby kin do 326 zarobiło 3,7 mln dolarów, co wystarczyło, by awansować z miejsca 12. na 8.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą:oraz horror