Box Office USA: Baahubali i latynoski kochanek bohaterami

3 2 1



Wiosna żegna się w amerykańskich kinach najgorszym wynikiem tego roku. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą w sumie ok. 95 milionów, czyli o jakieś 50 milionów mniej od tego, ile za tydzień powinni zgarnąć sami. Jeśli chodzi o 17. weekendy, to jest to najsłabszy wynik od 2013 roku.Słabość weekendu wykorzystały mniejsze tytuły, które w innych warunkach prawdopodobnie przepadłyby kompletnie zignorowane przez widzów. Prawdziwym trzęsieniem ziemi okazała się premiera nakręconego z niezwykłym rozmachem widowiska. Obraz pojawił się w zaledwie 425 kinach, a zgarnął szokujące 10,1 mln dolarów. To więcej od tego, ile w sumie zarobiła jedynka (6,7 mln dolarów).Oczywiście jest to zaledwie szósta część tego, cozdobył u siebie w Indiach, gdzie w niektórych miejscach notowano 3-kilometrowe kolejki do kin. Mimo to film przejdzie do historii. Wynik 10,1 mln dolarów oznacza rekord otwarcia dla indyjskiej produkcji i trzeci najlepszy debiut filmu nieanglojęzycznego.Fantastycznie poradziła sobie również komedia. W pierwszy weekend zgarnęła 12 milionów dolarów (najlepsze otwarcie w historii dystrybutora). Jego gwiazda – Eugenio Derbez – wyrasta powoli na największego kasowego pewniaka amerykańskich kin. Wszystko zaczęło się cztery lata od bezprecedensowego sukcesu. Od tamtej pory jego obecność w filmie gwarantuje zainteresowanie latynoskiej społeczności Stanów Zjednoczonych. W przypadku tego filmu przygotowano nawet specjalną hiszpańskojęzyczną wersję. Zapewniła ona ok. 2,4 mln dolarów wpływów.Na tym tle katastrofą okazała się premiera filmu Jamesa Ponsoldta . Choć bowiem 9,3 mln dolarów jest jego osobistym otwarciem, to jednak oznacza porażkę zarówno z. Na nic zdały się wielkie nazwiska w obsadzie – Tom Hanks Emma Watson . Widzowie skazali film na zatracenie. Wyrok jest niezwykle surowy. W CinemaScore obraz otrzymał niemal nigdy nienotowaną ocenę D-.Trójka premier nie zdołała jednak zagrozić liderowi.pozostali numerem jeden tracąc 50% wpływów. A to oznacza, że nie udaje się widowisku odrobić strat do szóstej części cyklu. Po 17 dniach na koncie ósemki jest 192,7 mln dolarów. W tym czasiemieli już 202,8 mln dolarów. Na osłodę Universalowi pozostaje fakt, że film przekroczył (jako druga premiera w tym roku) w skali całego globu granicę miliarda dolarów.Tymczasem amerykański Top 10 box office'u wygląda tak:Za tydzień rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych kinowe lato. Odpalą je