Box Office USA: Batman z klocków Lego ulubioną rozrywką na Walentynki

Walentynki już we wtorek, więc Amerykanie postanowili wcześniej świętować je w kinie. Mijający weekend kończy się najlepszymi wynikami w tym roku. Jest to też drugi najbardziej kasowy szósty weekend roku w historii amerykańskiego box office'u.Dystrybutorzy postawili na sprawdzone marki. Do kin trafiły dwie kontynuacje i jeden spin-off. Wszystkie trzy tytuły sprzedały się dobrze, zajmując pierwsze trzy miejsca. Jednak w porównaniu do wcześniejszych tytułów serii, tylkomoże świętować sukces. Obraz zarobił na dzień dobry 30 milionów dolarów, czyli dwa razy więcej od części pierwszej w październiku 2014 roku.w sumie w Stanach zgarnął 43 miliony dolarów. Oznacza to, że dwójka już za tydzień będzie miała łączne wpływy wyższe. Dla Keanu Reevesa jest to najlepsze otwarcie od dziewięciu lat.Jednak do pierwszego miejsca zabrakło dużo. Aby zająć najwyższą lokatę w dzisiejszym zestawieniu, trzeba było zgarnąć 55,6 mln dolarów. Tyle właśnie, według szacunków Warner Bros., znalazło się na koncie animacji. Obraz zbiera bardzo dobre oceny wśród widzów. CinemaScore daje mu A-, co oznacza, że spadki w kolejnych tygodniach będą skromne. Niektórzy spodziewają się, że w ostatecznym rozrachunku animacja zarobi w Stanach Zjednoczonych 200 milionów dolarów. A jednak film wystartował z pułapu niższego niż trzy lata temu. Tamta animacja była niespodziewanym hitem w lutym 2014 roku na otwarcie zdobywając 69,1 mln dolarów (czwarty najlepszy wynik lutego), a w sumie 257,8 mln dolarów.Również słabiej od swojego poprzednika poradziła sobie. O ile jedynka na dzień dobry zgarnęła 85,2 mln dolarów (co jest drugim najlepszym otwarciem w historii lutowych premier), o tyle dwójka ma na koncie zaledwie 46,8 mln dolarów. Universal Pictures mimo wszystko może się z takiego wyniku cieszyć. Jeszcze przed weekendem większość analityków spodziewała się otwarcia na poziomie 35 milionów dolarów. Co jeszcze ważniejsze, obraz zyskał większą przychylność fanów niż. Jedynka w CinemaScore uzyskała tylko C+, zaśmoże pochwalić się oceną B+, przy czym kobiety są jeszcze życzliwsze dla filmu dając mu A-. Obraz był też tani w produkcji (55 mln dolarów), więc z łatwością na siebie zarobi.Spośród starszych tytułów w pierwszej dziesiątce tylko nowości ubiegłego tygodnia radziły sobie słabo (spadki w przypadkuprzekroczyły 50%). Reszta filmów straciła niewiele, a w przypadkumamy do czynienia z kolejnym wzrostem wpływów (drugi weekend z rzędu!).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią trzy duże nowości: horror", komediaoraz obraz znany już polskim widzom –