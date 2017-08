Box Office USA: Biedna wieża

3 2 1



W tym roku sierpień zaczyna się wyjątkowo słabo. Stało się tak za sprawą niskiego otwarcia. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą ok. 123 milionów dolarów. Będzie to więc drugi lub trzeci najgorszy 31. weekend roku w tym stuleciu.Wieloletnie starania Rona Howarda (producenta filmu), by zekranizowań ambitne dzieło Stephena Kinga , zaowocowały otwarciem w wysokości zaledwie 19,5 mln dolarów. To mało jak na pierwszą część planowanego cyklu kinowego, któremu dodatkowo ma towarzyszyć serial telewizyjny. Jednak Sony ma kilka powodów, by się cieszyć.Po pierwsze King , choć Hollywood go kocha, to jednak nigdy nie dawał wysokich otwarć. 19,5 mln dolarówjest w efekcie drugim najlepszym startem filmu na podstawie prozy pisarza. Lepiej poradził sobie tylko(20,6 mln dolarów) dekadę temu. Po drugie Sony nakręciło widowisko do spółki z MRC za wyjątkowo niską kwotę. Każda z wytwórni wyłożyła bowiem zaledwie 30 milionów dolarów (łączny budżet ok. 60 mln). Dla porównania, kiedy Howard sam miał reżyserować, a projekt posiadał Universal, budżet wynosił 160 milionów dolarów. Po trzecie drugi weekend z rzędu Sony zdołało wprowadzić na szczyt zestawienia film, który został zniszczony przez wskaźnik Rotten Tomatoes. W Hollywood, gdzie uznaje się agregaty recenzji za wroga numer jeden, jest to z całą pewnością powód do świętowania.Z dumy pękają za to szefowie Avironu, nowego dystrybutora, który wprowadził do kin Halle Berry . Obraz wystartował bardzo dobrze, zarabiając 10,2 mln dolarów. Film został nakręcony trzy lata temu i stał się ofiarą bankructwa Relativity. Dla amerykańskich kin uratował go David Dinerstein , założyciel Aviron, który kupił prawa za 3 miliony dolarów. Jak więc widać film już wkrótce zacznie przynosi zyski.Za to bez sukcesu kończy się pierwsza próba podbicia kin przez Annapurnę. Studio zdecydowało się samodzielnie dystrybuować jednego z pretendentów do Oscarów . Film zbiera bardzo dobre recenzje i jeszcze lepsze opinie wśród widzów. Problem polega jednak na tym, że studio nie znalazło sposobu, by przyciągnąć ludzi do kin. Stąd też podczas pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji obraz zgarnął rozczarowujące 7,3 mln dolarów.Na słabych wynikach premier skorzystały starsze tytuły, których spadki były w tym tygodniu wyjątkowo niskie. W pierwszej dziesiątce tylkostraciła połowę wpływów sprzed tygodnia.Lista najlepiej sprzedających się filmów weekendu wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą: horror, animacjaoraz ekranizacja