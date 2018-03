Box Office USA: Czarna Pantera najlepszym superbohaterem w historii

# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera projekcje 3D

budżet

1

Czarna Pantera

$630,9

$202,0

4,020

16.02

tak

$200

2

Piotruś Królik

$106,8

$25,0

3,725

9.02

tak

$50

3

Nowe oblicze Greya

$100,2

$38,6

3,768

9.02

-

$55



Choć w piątek premierę miało aż pięć filmów, to w kasach kinowych nie widać tego pozytywnych efektów. Wpływy są o ok. 70 milionów dolarów niższe niż przed rokiem, kiedy tosamodzielnie zgarnęła podczas drugiego weekendu ponad 90 milionów dolarów. Żadna z dużych premier tygodnia nie błyszczała, w przeciwieństwie do dystrybucji limitowanej, gdzie byliśmy świadkami najlepszego otwarcia tego roku.Tymczasem najważniejszą informacją jest to, żestała się najlepszym, oczywiście pod względem wyników sprzedaży biletów, widowiskiem o superbohaterach. Łączne wpływy wynoszą obecnie 630,9 mln dolarów. Dotychczasowym numerem jeden w tym zestawieniu byliz kwotą 623,4 mln dolarów.jest aktualnie piątym najbardziej kasowym obrazem w historii amerykańskiej dystrybucji kinowej.Najlepszym filmem weekendu było za to widowisko. I jest to jedna z dwóch dobrych wiadomości dotyczących tego tytułu. Drugą jest to, że obraz zarobił więcej, niż się tego spodziewano jeszcze w piątek. Mimo to 28 milionów dolarów trudno uznać za udany start. Biorąc pod uwagę, że produkcja pochłonęła 155 milionów dolarów, otwarciejest na granicy uznania filmu za klapę. Jednak wiele osób twierdzi, że oficjalnie podany budżet jest zaniżony i że w rzeczywistości na realizacji drugiegowydano 174 mln dolarów. A to oznacza, że otwarcie stanowiłoby tylko 16,1% budżetu, co jest wynikiem bardziej niż rozczarowującym.Za klęskę należy też uznać start animacji. Po pierwszych trzech dniach wyświetlania na jej koncie jest tylko 10,6 mln dolarów, co stanowi 18% budżetu (który wyniósł 59 mln dolarów). Jest to też wynik o 15 milionów dolarów gorszy od otwarcia części pierwszej siedem lat temu. Film desperacko walczy o to, by znaleźć się na czwartym miejscu. Czy tak się stanie, dowiemy się dopiero w poniedziałek, kiedy ogłoszone zostaną ostateczne wyniki. Obecnie animacja wyprzedzao 170 tysięcy dolarów.Pasmo sukcesów Sony dobiegło właśnie końca. Religijna produkcja studiawystartowała fatalnie, zajmując dopiero ósmą lokatę. PR-owo studio oczywiście próbuje wszystkim wmówić, że 5 milionów dolarów na otwarcie to sukces, bo tyle wydano na produkcję. Problem jednak w tym, że podczas drugiego weekendu w kinach kosztujące 7 milionów muzyczne widowisko skierowane również do chrześcijańskiej widownizarobiło 13,8 mln dolarów, a łącznie ma już 38,3 mln. Patrick Schwarzenegger mają wielu fanów na swoich stronach społecznościowych. Nie potrafili jednak przekonać ich, by wybrali się do kina i obejrzeli. Film rzutem na taśmę wywalczył miejsce w pierwszej dziesiątce zarabiając na dzień dobry 4,1 mln dolarów. Dla Open Road Film, które młodzieżowy romans wprowadziło do kin, jest to otwarcie zbliżone do tego, jakie rok wcześniej zaliczyła ekranizacja innej powieści YA(4,7 mln po pierwszym weekendzie, 12,2 mln w sumie).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak widać, zabrakło w niej miejsca dla piątej z dużych premier tygodnia -. Wprowadzenie do kin filmu nakręconego iPhone'em, nawet jeśli podpisuje go Steven Soderbergh , okazało się błędem. Wielu fanów narzekało na jakość obrazu i skutecznie odstraszyło swoich znajomych. W efekcie film na otwarcie zarobił tylko 3,9 mln dolarów. W karierze reżysera jest to najgorszy wynik pierwszego weekendu jego filmu wprowadzonego do szerokiej dystrybucji, bijąc(6,8 mln dolarów).Wreszcie 100 milionów dolarów uciułało. Granica ta padła w piątek. Jest to trzecia premiera 2018 roku, której udało się osiągnąć ten pułap.Z koleipo tym weekendzie będzie już trzecim najbardziej kasowym musicalem w historii amerykańskiej dystrybucji. Na koncie filmu znajdzie się bowiem 170,9 mln dolarów, czyli o ok. 300 tysięcy więcej od finalnego wynikuNie jest to jedyna dobra wiadomość dla studia Fox. Wprowadzana przez Fox Searchlight animacjawystartowała w 27 kinach i zarobiła w nich prawie 1,6 mln dolarów. Daje to średnią na kino w wysokości 58,1 tys. dolarów. W tym roku żadna premiera nie uzyskała lepszego wyniku.Już w czwartek do amerykańskich kin wejdzie widowisko Stevena Spielberga . W piątek swoją premierę będą miały: chrześcijańska produkcjai thriller dla afroamerykańskiej widowni