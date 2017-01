Box Office USA: Desperacka walka "Łotra 1".

3 2 1



Pierwszy weekend 2017 roku zgotował fanom amerykańskiego box office'u wielkie emocje. W teorii miało to być czwarte zwycięstwo. Większość specjalistów spodziewała się detronizacjiza tydzień, a może nawet i dwa. Nieliczni oczekiwali, że o pozycję lidera powalczy animacja. Nikt jednak nie wskazywał najako potencjalnego zwycięzcę. A właśnie ten obraz staje przed ogromną szansą wstrząśnięcia rynkiem kinowym już na początku 2017 roku.Póki co szacunki wskazują, żepozostanie numerem jeden. Na jego koncie ma się znaleźć kolejne 21,97 mln dolarów. W ten sposób łączne wpływy osiągnął wynik 477,3 mln dolarów, co pozwoli widowisku awansować na ósme miejsce najbardziej kasowych tytułów wszech czasów (wyprzedzając).Według szacunków 20th Century Fox, po wejściu do szerokiej dystrybucji, zgarną 21,8 mln dolarów. Jednak przedstawiciele innych wytwórni sugerują, że w niedzielne popołudnie zainteresowanie tytułem może być większe od tego, jakie przewiduje Fox. W Cinema Score film uzyskał maksymalną ocenę A+. To zaś oznacza, że ludzie będą sobie go gorąco polecać. Dlatego też wielu analityków oczekuje, że po niedzielnych mszach ludzie będą szli nado kin.Animacjawiele donie traci. Jednak z kwotą 19,6 mln dolarów może liczyć wyłącznie na trzecią lokatę. Mimo wszystko Universal Pictures i tak ma, co świętować. Obraz stał się drugą ubiegłoroczną premierę studia z co najmniej 200 milionami dolarów na koncie.Jedyną dużą premierą tygodnia była piąta część cyklu. Film jednak mało kogo zainteresował. Otwarcieszacuje się na 13,1 mln dolarów. Jest to najgorszy start w historii serii, co rozczarowuje tym bardziej, że poprzedzającemiało drugie najlepsze otwarcie (25,3 mln dolarów).Spośród starszych tytułów na uwagę zwraca. W weekend, w który wręczone zostaną Złote Globy , obraz – jako jedyny w obrębie pierwszej dziesiątki – zanotował wzrost wpływów (o 5%).Pierwsze w tym roku zestawienie Top10 wygląda następująco:Poza pierwszą dziesiątką najważniejszym wydarzeniem jest rozczarowujący wynik. Film, który był jednym z największych kasowych przebojów w Hiszpanii w ubiegłym roku, w Stanach przepadł z kretesem. Po wejściu do szerokiej dystrybucji zarobił tylko 2 miliony dolarów, co dało 13. pozycję. Jeszcze gorzej obraz wypada, kiedy spojrzymy na średnią. 1,3 tys. dolarów na kino daje dopiero 26. miejsce.W najbliższy piątek zrobi się tłoczno. W szerokiej dystrybucji pojawią się znane już z niektórych kin. Dużymi premierami będą: horror, kryminałoraz nakręcony 2014 roku familijny film przygodowy. W około 750 kinach będzie można oglądać też