Box Office USA: Fantastyczna "Wonder Woman"

Po słabym maju kiniarze mają w końcu co świętować. Odsiecz nadeszła z całkiem niespodziewanej strony, bo z Warner Bros., który dopiero co zaliczył bardzo bolesną wpadkę z kosztującym 175 milionów dolarów(obecnie 37,2 mln dolarów na koncie). Tymczasem tańsza o 25 milionów dolarówna dzień dobry zgarnęła 100,5 mln dolarów. Tyle przynajmniej podaje Warner Bros. Inne studia są hojniejsze w swoich szacunkach i sugerują wynik powyżej 101 milionów dolarów.W ten sposóbzostanie na zawsze zapamiętana. Jej autorka – Patty Jenkins (niedoszła autorka) – jest pierwszą reżyserką w historii box office'u, której film na otwarcie zgarnął 100 milionów dolarów. Do tej pory najbardziej kasową reżyserką była Sam Taylor-Johnson , którejna dzień dobry zarobiły 85,2 mln dolarów.może też pochwalić się szóstym najlepszy startem w historii czerwcowych premier. Dla Warner Bros. zalicza najlepsze otwarcie od czasuw sierpniu ubiegłego roku. Jednak w kinowym uniwersum DC Comicsjest najsłabszą z premier. Za to może mieć bardzo "długie nogi". Wśród widzów zbiera wysokie oceny, czego dowodem jest A w CinemaScore. To sugeruje, że ludzie będą widowisko polecać swoim znajomym. Co chyba zresztą ma już miejsce. W sobotę sprzedaż biletów w porównaniu do piątku podskoczyła o 44%.Aż trudno uwierzyć, aleto dopiero trzecia tegoroczna premiera, która w weekend otwarcia przekroczyła 100 milionów dolarów. Sztuki tej nie udało się dokonać m.in. ósmej częścii piątej części. Ten ostatni film jednak w końcu dołączył do tegorocznych "setek".Tymczasemprzypomniał, dlaczego DreamWorks Animation zostało sprzedane. Animacja zarobiła na dzień dobry zaledwie 23,5 mln dolarów. To mniej niż połowa tego, co w pierwszy weekend wyciągnęła z kieszeni Amerykanów poprzednia produkcja studia. Tak naprawdę jest to najsłabsze otwarcie animacji DreamWorks odw 2013 roku (21,3 mln dolarów). Na szczęście dla wytwórni obraz nie był drogi, kosztował bowiem zaledwie 38 milionów dolarów, więc niewielki zysk powinien przynieść.Pojawienie się w kinachstanowiło poważny cios dla starszych tytułów. Tylkozanotował spadek poniżej 50%, zaś aż pięć tytułów straciło ponad 60%.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Od piątku o piątą w tym roku "setkę" walczyć będzie Universal Pictures z widowiskiem. Do szerokiej dystrybucji trafią też: horrororaz inspirowany prawdziwą historią żołnierki piechoty morskiej i jej psa Rexa na froncie w Iraku dramat