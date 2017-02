Box Office USA: Kino znów przegrało z futbolem amerykańskim

Getty Images © Patrick Smith



Amerykanie szykują się na największe sportowe wydarzenie roku. I choć Super Bowl, czyli finał rozgrywek futbolu amerykańskiego, ma miejsce dopiero w niedzielę, dla wielu był to doskonały pretekst, by zignorować ofertę kin. Sprzedaż biletów nie powinna w sumie przekroczyć kwoty 100 milionów dolarów, co jest wynikiem typowym dla weekendu z Super Bowl (średnia z ostatnich 10 lat wynosi 103 miliony dolarów).Taki obrót sprawy oznacza straty dla większości dystrybutorów. I to nie tylko tych, których oferta skierowana była do mężczyzn. Jednak dwa tytuły na słabej frekwencji zyskały.Pierwszym jest, który utrzymał się na pozycji lidera trzeci weekend z rzędu. Jest to dopiero drugi film M. Night Shyamalana , któremu udała się ta sztuka (pierwszym był). Jest to zarazem pierwszy film Universal Pictures od czasu, który może pochwalić się box-office'owym hat-trickiem. Niestety studio musi poczekać do poniedziałku, by świętować osiągnięcie przez100 milionów dolarów łącznych wpływów. Będzie pierwszą premierą tego roku, której uda się ta sztuka.Drugim zwycięzcą weekendu jest. Obraz jest w kinach obecny od listopada, ale dopiero teraz, w samym środku rozdawania najważniejszych branżowych nagród, trafił do szerokiej dystrybucji. Tym razem braci Weinstein nie zawiodła intuicja. Podczas 11. weekendu w kinachzgarnął 4 miliony dolarów. To więcej niż dwa tygodnie temu na otwarcie zarobiłoi tydzień temu(oba te tytuły nie są już w pierwszej dziesiątce). Dzięki temu film awansował z miejsca 14. na ósme.Weekend z Super Bowl nie był jednak udany dla dwóch dużych premier weekendu –. Ten pierwszy tytuł, który dystrybutor w Stanach kierował raczej do kobiet, nie podążył śladami rebootów innych klasycznych horrorów i nie przekroczył 20 milionów dolarów wpływów.może pochwalić się kwotą zdecydowani niższą, bo 13 mln dolarów. Na szczęście budżet produkcji wyniósł 25 milionów dolarów, a kolejne 30 milionów poszło na promocję, więc nie jest to nawet w przybliżeniu największa klapa tego roku studia Paramount Pictures.Również do kobiet, z pokolenia millenialsów, skierowany był film SF. Niestety ponieważ obraz nie jest ekranizacją poczytnej książki młodzieżowej, a w obsadzie zabrakło gorących nazwisk, przepadł on w kinach. Film jest drugą największą klapą tego roku. Przy kosztach produkcji wynoszących 30 milionów dolarów zarobił 3,8 mln, czyli 12,7% wartości budżetu. W tym roku gorzej startowało tylko widowisko -(wskaźnik 8,8%). Na szczęście dla STX koszty produkcji zostały rozdzielone pomiędzy wielu zagranicznych inwestorów/dystrybutorów, więc samo studio wyłożyło na jego realizację jedynie 3,7 mln dolarów (do tego dochodzi jednak ok. 20 milionów na promocję).Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco.Poza dziesiątką największym wydarzeniem jest kompromitacja, jaką okazała się premiera w 848 kinach. W obsadzie znaleźli się: Robert De Niro Harvey Keitel . Tymczasem film z trudem osiągnął milion dolarów wpływów (1,1 mln) i zajął dopiero 20. pozycję.W najbliższy piątek powinno być jednak o wiele ciekawiej. Do kin trafią aż trzy potencjalnie wielkie przeboje:(która jednak w przedsprzedaży nie osiąga godnych uwagi wyników).