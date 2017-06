Box Office USA: Klęska "Transformers". Nie będzie 70 mln w pięć dni!

Getty Images © Mark Wilson



Midas był bohaterem greckich mitów słynnym z tego, że dotykiem zmieniał wszystko w złoto. Jego przeciwieństwo istnieje dziś w Hollywood i nosi nazwę Paramount Pictures. Od dłuższego czasu studio pali każdy film, który wprowadza do kin. Od trzech lat (i) żaden ich tytuł nie zarobił w Stanach 200 milionów dolarów. W tym roku studio wprowadziło do kin pięć tytułów i tylkoprzekroczył granicę 50 milionów dolarów łącznych wpływów.Szóstą premierą 2017 roku i zarazem ostatnią deską ratunku dla Paramount Pictures miał być kosztujący ponad 217 milionów dolarów. Niestety, nawet Michael Bay nie potrafił przełamać złej passy wytwórni. Po fatalnych recenzjach (które jednak nie odbiegały od tego, jak potraktowane zostały wcześniejsze filmy), przyszła katastrofa w kinach. Jak się bowiem okazuje podczas pierwszego dnia wyświetlania widowisko zarobił mizerne 15 milionów dolarów. Choć tak naprawdę wynik jest jeszcze gorszy, ponieważ doliczono do niego 5,5 miliona dolarów, którezdobył we wtorek na pokazach wieczornych.W ten sposób piąta częśćdo niedzieli (czyli w pięć dni) zarobi ok. 63-65 milionów dolarów. Jest to wynik katastrofalny. Taki wynikosiągnęła niemal w jeden dzień! Do tej pory nie było żadnego filmu cyklu, który po pięciu dniach miałby wpływy poniżej 120 milionów dolarów.Tak wygląda porównaniez poprzednimi częściami sagi: