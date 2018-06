Box Office USA: Kobiety górą! "Ocean's 8" z rekordem serii

Wszystko wskazuje na to, że żeńskie wersje dawnych przebojów z aktorami w rolach głównych zostaną z nami na dłużej. W internecie opozycja wobec tego rodzaju produkcji pozostaje bardzo głośna, ale zwyczajni widzowie kinowi nie mają z nimi najmniejszego problemu. Dowodem na to jest, które właśnie pobiło rekord otwarcia cyklu.Po trzech filmach o przygodach Danny'ego Oceana i jego kumpli przyszła pora na historię skoku zorganizowanego przez Debbie Ocean i jej kumpele. Skok okazał się bardzo dochodowy.to bowiem pierwsza część cyklu, która na otwarcie zgarnęła ponad 40 milionów dolarów (według szacunków studia: 41,5 mln dolarów). Dotychczasowym rekordzistą był(39,2 mln dolarów).Otwarciemusi bardzo cieszyć Sandrę Bullock i reżysera Gary'ego Rossa . Oboje wracają do kina po prestiżowych klapach ich poprzednich projektów (w przypadku Bullock był toz otwarciem w wysokości 3,2 mln dolarów, w przypadku Rossa był toz otwarciem w wysokości 7,6 mln dolarów). I jest to zdecydowanie powrót z tarczami. Humory zapewne dopisują też szefom Warner Bros. Otwarciejest bowiem wyższe od kwoty, jaką studio wydało na produkcję (35 mln dolarów; drugie tyle wyłożyło Village Roadshow).Szampan zapewne leje się strumieniami również w siedzibie A24. Po raz pierwszy w historii dystrybutora ich film na otwarcie zarobił ponad 10 milionów dolarów. Wynikszacowany jest na 13 milionów dolarów. Dotychczas najlepsze otwarcie wśród tytułów A24 miał inny klimatyczny horror -(8,8 mln dolarów).Jednak mimo rekordowego otwarcianie ma najmniejszych szans stać się najbardziej kasowym tytułem dystrybutora. Pozycja(48,96 mln dolarów) pozostanie niezagrożona. A wszystko dlatego, że film, w którym zakochali się recenzenci, nie wzbudził entuzjazmu widzów. W CinemaScore uzyskał słabiutką ocenę D+, co oznacza, że najprawdopodobniej w kolejnych tygodniach będzie notować spore spadki. Co ciekawe, horror ma kategorię R, a jednak najlepiej oceniają go osoby poniżej 18 roku życia (stanowili 9% ogólnej widowni) - B.Za to zupełnie nie udał się reżyserski debiut scenarzystymimo imponującej obsady zdołał zarobić na dzień dobry zaledwie 3,2 mln dolarów. To kolejna porażka nowego gracza na dystrybucyjnym rynku - Global Road. Jest to dopiero trzeci film wprowadzony przez tego dystrybutora (poprzednie dwa to:w marcu iw maju) i notuje najgorsze otwarcie.Mijający weekend nie był też zbyt udany dla ubiegłotygodniowych premier. Wszystkie trzy nowości straciły ponad połowę swoich wpływów. Najgorzej wypadło, którego wpływy nie sięgnęły nawet miliona dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Już w środę swoją premierę będzie mieć, czyli nowa wersja. W piątek do kin wejdzie zaś produkcja Pixara, która powalczy o rekord otwarcia filmu animowanego. Obecnie wynosi on 135 mln dolarów (). Prognozy dają130-150 mln dolarów.O widza powalczy też Warner Bros. z komedią. Zaś wraz z premierą w Indiach do szerokiej dystrybucji w Stanach ma trafić bollywoodzka superprodukcja z Anilem Kapoorem