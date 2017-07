Box Office USA: Minionki już nie takie popularne

Getty Images © Mark Wilson



Za nami kolejny weekend, który nie sprostał oczekiwaniom. I znów okazało się, że siła przyciągania sprawdzonych marek jest znacznie niższa od tej, jaką im przypisywano. Tym razem rozczarowaniem okazała się animacja. To już siódma w tym roku premiera Universal Pictures, której otwarcie nie jest w przybliżeniu tak dobre, jak się tego spodziewali szefowie studia.Oczywiście nie jest to porażka na miaręczyto stosunkowo tania produkcja. Jej budżet szacuje się na 80 milionów dolarów. Zaś w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobiła 75,4 mln, więc z całą pewnością przyniesie zyski. Niemniej jednak jest to otwarcie aż o 40 milionów dolarów gorsze od tego, jakie uzyskał spin-offi o 8 milionów niższy od pierwszego weekendu filmu. Jest to również wynik poniżej oczekiwań studia (85 mln dolarów).Mimo słabszego otwarcia, animacja Universal Pictures i tak mocno dała się we znaki konkurencji. Wpływyspadły o ponad 60%. Na szczęście dla Pixara film już w poniedziałek osiągną granicę 100 milionów dolarów. W niedzielę przekroczy ją również piąta część, której wpływy podczas drugiego weekendu też spadły o ponad 60%.Trwa też zła passa komedii.zarobił na dzień dobry tylko 9 milionów dolarów. Jest to już czwarta letnia komedia (po), której nie udało się przyciągnąć uwagi widzów. Dla grającego w niej jedną z głównych ról Willa Ferrella jest to najgorsze otwarcie od 2000 roku i filmu(5,4 mln dolarów w pierwszy weekend).Niektórym jednak los wyraźnie sprzyjał. W sześć dnizostanie najbardziej kasowym przebojem w karierze Edgara Wrighta . W weekend zarobił 21 milionów dolarów, co jest wynikiem dwa razy lepszym od dotychczasowego rekordu reżysera. A przecież film trafił do kin już w środę i w sumie ma na koncie 30 milionów. Do pokonaniabrakuje mu już tylko 1,5 miliona dolarów.Po rozszerzeniu dystrybucji świetnie radzi sobie. W ten weekend obraz zarobił 3,3 mln dolarów i awansował do pierwszej dziesiątki. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie to trzeci albo nawet drugi najbardziej kasowy film w karierze Sofii Coppoli . Tylko(5,4 mln dolarów) i(4,2 mln i 3,7 mln) zarabiało w weekendy więcej pieniędzy.Wciąż też fantastycznie w kinach radzi sobie. Wśród tytułów z pierwszej dziesiątki jest jedynym, który stracił mniej niż połowę wpływów sprzed tygodnia (a dokładnie 35%). Jeśli tak dalej pójdzie, może zagrozić drugiej pozycjina liście najbardziej kasowych premier tego roku.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdzie tylko jeden film. To, który może być pierwszym tytułem Sony od 2007 roku (), który na otwarcie zarobi ponad 100 milionów dolarów.