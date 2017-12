Box Office USA: Ostatni (Jedi) będą pierwszymi

50. weekend 2017 roku dał nam przedsmak tego, jak będzie w niedalekiej przyszłości wyglądał amerykański box office. Wpływy filmów spod znaku Disneya i 20th Century Fox stanowił 88% łącznej kwoty zostawionej przez Amerykanów w kinach. Warto też dodać, że jest to najlepszy weekend tego roku pod względem sprzedanych biletów.Oczywiście prawie całą zasługę za taki wynik należy przypisać jednemu filmowi.nie zawiodły pokładanych w nich oczekiwań. Wpływy widowiska szacuje się na 220 milionów dolarów.To dopiero czwarty film, którego zarobki w weekend otwarcia przekroczyły granicę 200 milionów dolarów. Wcześniej taki wynik osiągnęły:(248 mln dolarów),(208,8 mln) i(207,4 mln). Jest to również drugie najlepsze otwarcie w historii grudnia. I oczywiście najlepszy debiut w tym roku.może pochwalić się też drugim najlepszym wynikiem piątku. W statystykach zapisane będzie miał 104,8 mln dolarów. W rzeczywistości jednak w piątek zarobił 59,8 mln dolarów. Pozostałą część zgarnął w czwartek na pokazach przedpremierowych. Rekordzistą piątku pozostaje– 119,1 mln dolarów (57 mln z czwartku i 62,1 mln z piątku).może pochwalić się też czwartym najlepszym wynikiem soboty (64 mln dolarów). Prognoza na niedzielę wynosi 51,3 mln dolarów, co również będzie czwartym najlepszym wynikiem w historii.Najnowsza odsłonajest też 11. premierą tego roku, która zarobiła w kinach co najmniej 200 milionów dolarów. To czwarty tytuł Disneya, któremu udała się ta sztuka. Trzy filmy ma Warner Bros., dwa Universal Pictures, po jednym Sony i 20th Century Fox.20th Century Fox tymczasem musi pogodzić się z tym, że źle oceniło szanse na przebicie się animacji. Obraz okazał się jedną z największych wpadek tego roku, zarabiając na otwarcie 13,3 mln dolarów. Przy budżecie wynoszącym 111 milionów dolarów daje to słabiutki wskaźnik w wysokości 12%. Jednak prawdziwą skalę klęski widać, kiedy porównamy wynikz poprzednimi dokonaniami reżysera Carlosa Saldanhy . Wcześniej nakręcił on sześć animacji. Najgorszy wynik otwarcia miały– 36 milionów dolarów.Pojawienie sięodbiło się oczywiście na wynikach innych tytułów z pierwszej dziesiątki. Większość z nich musiała pogodzić się ze spadkami w okolicach 50%. Są jednak wyjątki. Wpływyzanotowały spadki poniżej 40%.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Przed Świętami Bożego Narodzenia w amerykańskich kinach zrobi się naprawdę tłoczno. Już w środę swoją premierę będą miały: musical z Hugh Jackmanem i przygodówka z Dwayne'em Johnsonem . Z kolei w piątek do kin wejdą trzy duże filmy: