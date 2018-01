Box Office USA: Początek roku należy do Sony

Getty Images © Mark Wilson



Nowy rok zaczyna się w amerykańskich kinach niezwykle udanie. Wpływy ze sprzedaży biletów przekroczą prawdopodobnie 165 milionów dolarów, co oznacza, że będzie to trzeci najlepszy pierwszy weekend roku w historii.Największe powody do zadowolenia mają – w końcu – szefowie Sony. Filmy studia zajęły dwa najwyższe miejsca zestawienia. Co prawdadystrybuuje w Stanach Universal Pictures, ale współproducentem horroru jest należące do Sony studio Stage 6.Tymczasem po dwóch tygodniach spoglądania na plecywreszcie zajęło pierwsze miejsce. Było to możliwe dzięki niewielkiemu spadkowi, jaki obraz zanotował w porównaniu do ostatniego weekendu ubiegłego roku (zaledwie 28%), podczas gdy ósma częśćstraciła całkiem sporo, bo aż 55%.Jeszcze przed weekendemzostało drugą premierą 2017 roku studia Sony, której wpływy w Stanach przekroczyły 200 milionów dolarów. Po raz ostatni wytwórnia mogła pochwalić się takim wynikiem w 2012 roku (za sprawą).Na drugim miejscu wylądowała jedyna duża premiera tygodnia –. Obraz okazał się sukcesem, co oczywiście nikogo nie powinno dziwić. Universal twierdzi, że film zarobił 29,3 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie cyklu, o ponad 6,5 mln dolarów lepsze od tego, jakie osiągnęła część trzecia, ale o prawie 11 milionów gorsze odJest to również trzecie najlepsze otwarcie horroru w styczniu. Więcej zarobiły tylko:(40 mln dolarów) i(33,7 mln dolarów).Czy jednak filmowi uda się przekroczyć 60 milionów dolarów łącznych wpływów? To wydaje się wątpliwe.ma bowiem najgorszą ocenę w CinemaScore spośród wszystkich części cyklu (B-). Może więc się okazać, że jest frontloaderem i w kolejnych tygodniach zanotuje duże spadki.W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość, choć nie jest to premiera. Po wejściu do szerokiej dystrybucji, na miejsce siódme wskoczyła. Film zarobił w weekend 7 milionów dolarów, a od premiery zgarnął już 14,2 mln.Obokjeszcze tylkozdołał w ten weekend sprzedać więcej biletów niż przed tygodniem. Wpływy wzrosły o ponad 15%.Z kolei tytuły 20th Century Fox traciły najmniej. Wpływyzmniejszyły się o 11%, ao 12%. Temu ostatniemu nie pomogło to powrócić do pierwszej dziesiątki i obraz Guillermo del Toro wciąż zajmuje 11. lokatę.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Z kolei w limitowanej dystrybucji wciąż nie ma mocnych na. Po zwiększeniu liczby kin z 9 do 27 średnia wpływów wciąż pozostaje poza zasięgiem konkurencji – 47,2 tys. dolarów. Jedynienawiązuje równorzędną rywalizację w sześciu kinach uzyskując średnią 40,8 tys. dolarów.trafi do szerokiej dystrybucji już w ten piątek. Swoją premierę będą miały też trzy inne tytuły:(który początkowo miał wejść do kin za sprawą Weinstein Co., ale po skandalu z jego szefem Brytyjczycy znaleźli innego dystrybutora – Warner Bros.),(czyli jeszcze jeden akcyjniak duetu Collet-Serra Neeson ) oraz kolejny akcyjniak z kobietą w roli głównej (tym razem Taraji P. Henson (za kamerą reżyser).