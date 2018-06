Box Office USA: Rekordowy start "Iniemamocnych 2"

Wytwórnia Disneya szybko pozbierała się po klapie, jaką okazał się. Najnowsza produkcja Pixara sprzedaje się po prostu fantastycznie.zarobili, według szacunków studia 180 milionów dolarów. Inne wytwórnie przewidują, że po pierwszym weekendzie na koncie będzie minimum 181 milionów dolarów.Jest to więc dziesiąta premiera w tym roku (a piąta Disneya), której wpływy przekroczyły w Stanach Zjednoczonych 100 milionów dolarów. (Dziewiątą została inna produkcja Disneya -.)Co ważniejsze, 180 milionów oznacza nowy rekord otwarcia filmu animowanego. Poprzedni należał doi wynosił tylko 135 mln dolarów. Jest to również najlepsze otwarcie filmu z kategorią PG (dotychczasowym rekordzistą była- 174,7 mln dolarów).zanotowali też drugie najlepsze otwarcie czerwca i czwarte najlepsze otwarcie sezonu letniego. Jest to piąty najlepszy start filmu o superbohaterach. A także ósme najlepsze otwarcie w historii amerykańskiego rynku kinowego (co oznacza siódme najlepsze w historii Disneya).Wszystko to osiągnęła kontynuacja animacji, która 14 lat temu na dzień dobry zgarnęła "zaledwie" 70,2 mln dolarów. Obraz zapewne wysoko poszybuje. Zanotował bowiem najwyższą możliwą ocenę wśród widzów (A+ w CinemaScore).Choć dwie pozostałe duże premiery były skierowane teoretycznie do innego widza, to jednak startdał im się we znaki.okazał się kolejną rozczarowującą komedią z kategorią R. Na dzień dobry zarobił bowiem tylko 14,6 mln dolarów. Jest to wynik gorszy od poprzedniej komedii Warner Bros. z kategorią R(17 mln dolarów, w sumie prawie 69 mln). Z koleizarobiło w weekend 6,3 mln dolarów, a od środowej premiery 8,4 mln dolarów. Oba filmy były jednak tanie w produkcji (ich budżety wyniosły odpowiednio 28 i 16 mln dolarów), więc wielkich strat producentom nie przyniosą.Dobrze za to trzymają się dwie premiery ubiegłego tygodnia.dzięki znakomitemu środkowi tygodnia po 10 dniach ma na koncie 79,2 mln dolarów. To wynik o prawie 7 milionów wyższy od tego, jaki po 10 dniach miała na koncie najlepsza z części trylogii Soderbergha . A to oznacza, że kobieca wersja zwiększyła przewagę, która po pierwszym weekendzie wynosiła tylko 2,5 mln dolarów.Z koleizanotowało dużo niższy spadek od spodziewanego. Biorąc pod uwagę gatunek (horror) i ocenę widzów (D+) oczekiwano redukcji wpływów w okolicach 60%. Tymczasem wyniosła ona tylko 48%. W poniedziałekstanie się drugim największym kasowym przebojem A24, wyprzedzając, które ma na koncie 27,9 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek Amerykanie w końcu zobaczą widowisko, które już przed tygodniem zadebiutowało w większości krajów świata -. Będzie to jedyna duża premiera tygodnia.