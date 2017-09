Box Office USA: Rekordowy wynik "To"

Getty Images © Mark Wilson



W Hollywood można było w ten weekend słyszeć jedno, długie westchnienie ulgi po nokaucie, jaki w kinach urządził horror. Wszyscy bali się, że klątwa słabego sierpnia będzie zaraźliwa i przełoży się na koszmarne wyniki we wrześniu. Tymczasem obraz Andy'ego Muschiettiego według szacunków Warner Bros. zarobił 117,2 mln dolarów. Jeśli jednak wierzyć szacunkom innych wytwórni, wynik będzie bliższy 123-124 milionom dolarów.Obawa była całkiem uzasadniona. Wrzesień był do tej pory historycznie najgorszym miesiącem dla premier. Rekord otwarcia wynosił bowiem tylko 48,5 mln dolarów i został osiągnięty zaledwie dwa lata temu przez. W ogóle jesień nie sprzyjała kiniarzom, bo rekordzista –– zdołał zarobić w pierwszy weekend tylko 55,8 mln dolarów (a w sumie ledwie cztery październikowe premiery były w stanie przekroczyć próg 50 milionów). Kiedy dodamy do tego, że ostatnie weekendy tegorocznego lata miały wyniki nie notowane od połowy poprzedniej dekady, to trudno się dziwić, że wszyscy wstrzymywali oddech oczekując na doniesienia z kas.Euforia pojawiła się już w piątek wieczorem, kiedy okazało się, że na konciejest 51 milionów dolarów. To więcej niż wynosił rekord weekendu otwarcia września i piąty najlepszy wynik całej jesienie. A wszystko to po pierwszym dniu (w zasadzie półtora, bo do piątkowego wyniku doliczono ponad 13 milionów z czwartkowych pokazów przedpremierowych).Już 117,2 mln dolarów daje Warnerowi trzecie najlepsze otwarcie w tym roku. Lepsze od tego, jakie osiągnęła(103,3 mln), która do dziś zebrała w Stanach 410 milionów dolarów.O potędze wynikunajlepiej świadczy to porównanie: wynik otwarcia horroru jest lepszy od najlepszych łącznych wpływów uzyskanych podczas 36 weekendu (do tej pory rekord wynosił 105,1 mln dolarów). Dzieło Muschiettiego może pochwalić się najlepszym otwarciem horroru i drugim najlepszym dla filmu z kategorią R. Po trzech dniach wyświetlania jest też drugą najbardziej kasową ekranizacją prozy Stephena Kinga W cieniu premierydo kin trafiła też komedia romantyczna. Obraz poradził sobie dokładnie tak, jak się tego spodziewano. Zajął drugie miejsce z wynikiem 9 mln dolarów.Za tydzień aż trzy studia będą liczyć na to, że przyciągnięci przezwidzowie zechcą pozostać w kinach. Swoją premierę będą mieć:i wchodzący rok po swojej premierze na festiwalu w Toronto thriller