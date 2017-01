Box Office USA: Shyamalan wraca na kasowe salony

Getty Images © Mark Wilson



Amerykanie wciąż niezbyt chętnie wychodzą w weekendy do kina. Łączne wpływy znów utrzymają się na poziomie poniżej 150 milionów dolarów. Jest to więc najgorszy trzeci weekend od 2013 roku.Jednak jedna osoba z całą pewnością będzie wspominać go bardzo ciepło. To M. Night Shyamalan , któregopobił prognozy i zgarnął na dzień dobry 40,2 mln dolarów. Jest to czwarte najlepsze otwarcie w karierze reżysera i najlepsze od 2010 roku. Shyamalanowi nie mogło się przytrafić nic lepszego od współpracy z Blumhouse i Universal Pictures.sprawiła, że wiele osób przypomniało sobie, dlaczego kiedyś Shyamalan był głośnym twórcą. Z koleito już kasowa pierwsza liga. Dla Universal Pictures jest to najlepszy start filmu od końca lipca i. Co więcej, obraz już na siebie zarabia, ponieważ jego budżet wyniósł 10 milionów dolarów.Równie udanego powrotu nie zaliczył Xander Cage. Paramount Pictures kompletnie nie trafiło z datą premiery. Męska widownia, do której skierowane jest widowisko, zostanie w niedzielę w domach oglądać mecz futbolu amerykańskiego, który zdecyduje o tym, kto znajdzie się w finale Super Bowl. Stąd też obraz zarobił w ciągu pierwszych trzech dni zaledwie 20 milionów dolarów. Przy budżecie w wysokości 85 milionów jest to kwotą mało imponującą. Jednak Paramount nigdy za bardzo nie liczyło na Amerykanów. O ile wpływyrozłożyły się mniej więcej po równo między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata, o tyle w przypadkuz Ameryki pochodziło zaledwie 38% końcowej kwoty. O tym, że zbędzie podobnie najlepiej świadczy fakt, że film jest numerem jeden w zagranicznym zestawieniu box office'u.Zła passa braci Weinstein niestety wciąż trwa. Studio, które kiedyś znane było z tego, że wszystko, czego dotknie, zmienia w złoto, nie miało prawdziwego przeboju od 2014 roku. Itego nie zmieni. Weinstein Co. podaje, że obraz zgarnie na otwarcie 3,8 mln dolarów. Inne studia uważają jednak, że są to prognozy zbyt optymistyczne i sugerują kwotę w okolicach 3,4 mln dolarów. Jest to i tak lepszy wynik weekendowy od wszystkich tytułów studia wprowadzonych do kin w ubiegłym roku. Co niestety tylko pokazuje, w jak poważnych tarapatach znaleźli się bracia Weinstein.Starsze tytuły radziły sobie całkiem nieźle. Pozytywnie zaskakuje, którego spadek w porównaniu do otwarcia wyniósł 36%. Pozostałe dwie duże premiery ubiegłego tygodnia radziły sobie już jednak gorzej.ledwie utrzymało się w Top10 po spadku przekraczającym 55%. Zaśpo lepszym, niż można było tego oczekiwać, otwarciu, straciło aż 3/4 swoich wpływów i już w dziesiątce się nie znalazło. Lista wygląda bowiem tak:Za tydzień do kin wejdą. Swoją premierę powinien mieć również, jednak po kontrowersjach związanych z materiałem wideo pokazującym, jak traktowano zwierzęta, Universal Pictures może zrezygnować z wprowadzenia go do kin. Na razie studio wycofało się z uroczystej premiery, która miała się odbyć 19 stycznia.