Box Office USA: Skromny start nowego "Obcego"

3 2 1



Aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno temu maj uznawano za jeden z najważniejszych miesięcy w box office'owym roku. Wyniki mijającego weekendu są wręcz szokująco niskie. Wpływy ze sprzedaży biletów nie osiągną nawet 125 milionów dolarów, co oznacza, że będzie to szósty najgorszy weekend w tym roku. Spośród wszystkich 20. weekendów ten będzie najsłabszy od 2004 roku.Są dwa ku temu powody. Pierwszym jest słaba postawa widowiska Ridleya Scotta . Drugim jest rozczarowujący wynik ubiegłotygodniowych premier. Zarównojak iszybko tracą widzów, choć oba filmy wystartowały z niskich pułapów.sprzedał się poniżej i tak niewygórowanych oczekiwań. Na chwilę obecną nie można nawet z całą pewnością stwierdzić, że zajmie miejsce pierwsze. Różnica nad drugimi w zestawieniuwynosi bowiem niecały milion dolarów. To zbyt mało, by film 20th Century Fox módł spokojnie czekać na ogłoszenie oficjalnych wyników.Na razie szacuje się, żezgarnął 36 milionów dolarów. Jest to wynik o 15 milionów gorszy od tego, jaki uzyskał. Nawetw 2004 roku wystartował lepiej (38,3 mln dolarów). Prawdziwą skalę słabości najnowszego filmu Ridleya Scotta widać jednak dopiero po uwzględnieniu inflacji. Okaże się wtedy, że jest to najsłabsza część całego cyklu. Jest jedynym tytułem, którego otwarcie nie przekroczyło 40 milionów dolarów.To jednak nie koniec złych wieści dla studia 20th Century Fox. Wytwórnia wprowadziła do kin bowiem jeszcze jeden film -. I jak w przypadkutu także mamy do czynienia z najgorszą częścią cyklu. Film uzyskał wpływy w wysokości 7,2 mln dolarów. Tymczasem dwie pierwsze części bez problemów przekroczyły 20 milionów dolarów, a część trzecia uzyskała 14,6 mln dolarów.Na swoje wyszedł jedynie Warner Bros., który w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialny jest za dystrybucję. Ekranizacja młodzieżowego melodramatu sprzedała się zgodnie z przewidywaniami. Uzyskała 12 mln dolarów (przy budżecie w wysokości 10 milionów, którym Warner Bros. podzieliło się z MGM). Zgodnie z oczekiwaniami film zainteresował wyłącznie kobiety (stanowiły aż 82% całej widowni), które wystawiły mu wysoką ocenę w CinemaScore – A.Tymczasemw amerykańskich kinach wciąż trzymają się mocno. W ten weekend film zarobił 35,1 mln dolarów. Dzięki temu łączne wpływy przekroczyły 300 milionów dolarów. Jest to druga premiera (Disneya) tego roku, której udała się ta sztuka.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Za tydzień Disney znów powinien przyciągnąć widzów do kin. Swoją premierę będą bowiem mieli. O wysoką pozycję walczyć też będzie