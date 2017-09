Box Office USA: Szokująca ocena "Mother!" i łatwa wygrana "To"

Getty Images © Mark Wilson



Amerykanie nie mają dość zabójczego klauna. W drugi weekendstraciło zaledwie połowę wpływów z otwarcia i uzyskało 60 milionów dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik września, wyższy od rekordu otwarcia, zanim został on pobity przez horror Andresa Muschiettiego tydzień temu. Łącznie na koncie obrazu jest już 218,7 mln dolarów. Czyni to z niego trzeci najbardziej kasowy horror wszech czasów. W nadchodzącym tygodniu pobije wynik(232,9 mln dolarów). Czy zdoła wyprzedzić(293,5 mln dolarów), przekonamy się w przyszłą niedzielę.O ile wynikijuż nikogo nie zaskakują, o tyle sytuacja zdla wielu będzie prawdziwym szokiem. Film został całkowicie odrzucony przez szeroką widownię uzyskując najniższą możliwą ocenę w CinemaScore – F. Pięć lat temu Paramount miało równie nisko oceniony obraz –. Jednak wtedy studio sporo zarobiło. Kosztujący milion dolarów horror na dzień dobry zgarnął 33,7 mln dolarów.może pochwalić się otwarciem w wysokości 7,5 mln dolarów. Dla Jennifer Lawrence jest to najgorszy pierwszy weekend jej filmu, który trafił do szerokiej dystrybucji (wliczając w to, który wszedł do kin w całym kraju dopiero w 10. tygodniu wyświetlania, i). Dla Aronofsky'ego jest to najgorsze otwarcie od czasu. Co ciekawe, fani reżysera są jedynymi, którymsię w miarę podobała – ich ocena w CinemaScore to C-. Niestety stanowili oni jedynie 10% widowni. Większość wybrała się na ten film do kin ze względu na Lawrence lub dlatego, że chcieli obejrzeć horror.Zgodnie z oczekiwaniami wystartował za to. Film zgarnął 14,8 mln dolarów. Dla reżysera, Michaela Cuesty , jest to pierwszy obraz w szerokiej dystrybucji, a to oznacza, że już teraz jest to jego najbardziej kasowy tytuł w karierze. Lionsgate prawdopodobnie popełniło błąd wprowadzając film teraz. Dane demograficzne jasno wskazują, że widownia, do której jest skierowany, wolała wybrać się do kin na. Ci jednak, którzy mimo wszystko zdecydowali się zobaczyć Dylana O'Briena w filmie akcji, w większości byli zadowoleni. W CinemaScoreotrzymał B+.Prawdopodobnie w ten weekend nie uda sięosiągnąć 100 milionów dolarów. Szacunkowe dane dają jej łączne wpływy w wysokości 99,9 mln dolarów. Oczywiście oznacza to, że zostanie 22. "setką" tego roku w poniedziałek.Ogólnie starsze filmy poradziły sobie w ten weekend nadspodziewanie dobrze. W pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego tytułu, którego spadki przekroczyły 38%. Dzięki temu łączne wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą ok. 115 milionów dolarów. Jest to nowy rekord 37. tygodnia. Dotychczasowy wynosił 103,7 mln dolarów i został ustanowiony cztery lata temu.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Nadchodzący weekend również zapowiada się na rekordowy. O pierwsze miejsce zpowalczą: animacjai komiksowe widowisko z kategorią R. Do szerokiej dystrybucji wejdzie także niemiecki horror