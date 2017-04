Box Office USA: Szybko ubywa widzów "Wściekłym 8"

Getty Images © Mark Wilson



Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu letniego w amerykańskich kinach, nastroje większości dystrybutorów i właścicieli kin nie są zbyt radosne. Niemal wszystkie premiery zaliczyły wpadki, aznalazły się na szczycie zestawienia największych klap tego roku.z kolei w ekspresowym tempie tracą widzów, co sugeruje, że będzie to najgorzej sprzedająca się w Stanach część od czasuWidowisko Universal Pictures oczywiście utrzymało pierwsze miejsce. Jednak po rozczarowującym starcie (film nie osiągnął nawet 100 milionów dolarów)nie potrafią utrzymać zainteresowania widzów. Wpływy w drugi weekend spadły aż o 60%. Po 10 dniach na koncie produkcji jest 163,6 mln dolarów. Jeśli za tydzień spadek przekroczy 50%, to stanie się niemal pewne, że ostatecznie filmowi nie uda się osiągnąć łącznego wynikuPozostałe pięć tytułów, które utrzymały się w pierwszej dziesiątce, zdołały to osiągnąć notując straty nie przekraczające 30%. W przypadkuspadki wyniosły zaledwie 20%. Z koleizanotowało wzrost przekraczający 40%.To zaś oznacza, że w dziesiątce mamy aż cztery nowe filmy. z czego trzy to premiery. Jednak powody do świętowania ma wyłącznie Disney za sprawą, czyli siódmego dokumentu przyrodniczego studia. Obraz uzyskał 5,1 mln dolarów, co jest typowym startem dla filmu firmowanego logiem Disneynature. Jedyniew 2012 roku zanotował otwarcie przekraczające 10 milionów dolarów.Całkiem nieźle poradził sobie również film SF, którego jednym z producentów był Ridley Scott . Obraz co prawda zajął dopiero 11. miejsce, ale zarobił 2 miliony dolarów. To niemal tyle, ile wyniósł jego budżet (2,8 mln).Z drugiej strony mamy, które bezapelacyjnie jest największą klapą tego roku. Kosztująca 90-milionów dolarów opowieść, w której główne role zagrali Christian Bale Oscar Isaac , zajęła dopiero dziewiątą lokatę z wynikiem 4,1 mln dolarów. To zaś oznacza, że wskaźnik otwarcie/budżet wynosi zaledwie 4,5%. To najniższy wynik w tym roku, bijący na głowę "osiągnięcia"(7%) i(8,8%).Na próżno szukać w pierwszej dziesiątki drugiej spektakularnej klapy tygodnia -. Obraz wystartował dopiero na 17. miejscu z trudem osiągając wpływy w wysokości miliona dolarów. To zaś oznacza wskaźnik otwarcie/budżet w wysokości 14,3% lub 10,4% (w zależności od tego, które dane dotyczące budżetu przyjmiemy: 7 czy 10 mln dolarów).uzyskało średnią na kino niższą od tego, jaką mają w tym tygodniu(18. weekend w kinach) czy(14. weekend w kinach).Porażką, choć nie aż tak widowiskową, jest również start. Film zgarnął bowiem 4,8 mln dolarów, a kosztował 12 milionów. Ten wynik szczególnie musiał zaboleć Katherine Heigl . Jest to bowiem najgorsze otwarcie filmu w szerokiej dystrybucji z jej udziałem.Do pierwszej dziesiątki wszedł jeszcze. Film miał swoją premierę w czterech kinach przed tygodniem. Teraz trafił do kolejnych 610, co przełożyło się na skok we wpływach. 2,1 mln dolarów wystarczyło, żeby zająć ostatnie miejsce w naszym zestawieniu,Cała pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże premiery. Są to:oraz