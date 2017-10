Box Office USA: Tani komediowy horror bije na głowę "Blade Runnera 2049"

Getty Images © Mark Wilson



Kiedy krystalizował się jesienny repertuar kinowy, wszyscy przewidywali, żebędzie królem kin aż do Halloween. Oczywiście tydzień temu te nadzieje trafiły do kosza. I niestety już tam pozostaną. Warner Bros. zapewne liczyło, że dzięki dobrej opinii widzów w kolejnych tygodniach spadki będą skromne. Niestety podczas drugiego weekendu film zdołał zarobić zaledwie 15,1 mln dolarów, co oznacza redukcję wpływów o ponad 53%. Nie wystarczyło to również do pozostania numerem jeden.Na pozycję lidera wysunęła się trzecia w tym roku wspólna produkcja Blumhouse'a i Universal Pictures. Komediowy horror łączący pomysł zz estetyką slashera kosztował niecałe 5 milionów dolarów. Podczas pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił zaś 26,5 mln dolarów. To wynik gorszy niż ten osiągnięty przez(33,4 mln dolarów) czy(40,0 mln dolarów), ale i tak jest imponujący. W październiku tylko trzy filmy Universalu potrafiły na otwarcie zarobić więcej pieniędzy. W karierze reżysera Christophera B. Landona jest to zaś absolutny rekord. Jego najlepszym do tej pory osiągnięciem były 32 miliony dolarów zarobione łącznie przez. Wynik tenpobije przed końcem przyszłego tygodnia.Po sześciu latach do amerykańskich kin powraca reżyser Martin Campbell . I jest to powrót solidny, ale nie rewelacyjny. Chińska produkcjazarobiła na dzień dobry 12,8 mln dolarów. W karierze reżysera jest to piąty najgorszy start jego filmu. Jednak dystrybutor, STX Entertainment, ma powody do zadowolenia. Dla niego jest to czwarte najlepsze otwarcie w historii. Sam film nie musi polegać na wynikach amerykańskich. Jego budżet – 35 milionów dolarów – już dawno się zwrócił dzięki wynikom w Chinach, gdzie do niedzieli zarobił prawie 77 milionów dolarów.Pierwsza dziesiątka w tym tygodniu wygląda następująco:Dwie premiery nie zdołały przyciągnąć uwagi widzów., czyli historia związku twórcy postaci Wonder Woman z dwiema kobietami, przepadła z kretesem uzyskując katastrofalną średnią na kino w wysokości 600 dolarów (co daje otwarcie na poziomie 737 tys. dolarów). To trzeci film wprowadzany do amerykańskich kin samodzielnie przez Annapurna Pictures i trzecia porażka.Minimum przyzwoitości z trudem osiągnął zaś. Film na dzień dobry zarobił 3 miliony dolarów i wylądował tuż za pierwszą dziesiątką, na miejscu 11.W najbliższy piątek w amerykańskich kinach zrobi się naprawdę tłoczno. Studia przygotowały aż pięć dużych premier. Są to: kino katastroficzne, thriller z Michaelem Fassbenderem znany już z polskich ekranów, inspirowany bohaterską akcją strażaków z Arizony nowy film Josepha Kosinskiego , skierowany do chrześcijańskiej widowni Gregiem Kinnearem oraz kolejna komedia dla afroamerykańskiej widowni od Tylera Perry'ego