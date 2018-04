Box Office USA: Thanos miażdży rekord otwarcia

To, żebędzie przebojem, nie podlegało dyskusji. Pytanie brzmiało raczej: "Jak wielkim będzie hitem". Cóż, znamy już na nie odpowiedź. Thanos rozłożył konkurencję na łopatki.nie tylko ustanowiła rekord otwarcia ekranizacji komiksów, ale też rekord otwarcia w ogóle. Według wstępnych szacunków obraz zarobił 250 milionów dolarów. Dotychczasowym rekordzistą byłyz kwotą 248 mln dolarów.Piątek nie zapowiadał aż tak dobrego wyniku. To prawda,została dopiero trzecim filmem, którego wpływy po "pierwszym dniu" wyświetlania przekroczyły 100 milionów dolarów, ale przegrała zo 13 milionów dolarów. Trzecia część"pierwszego dnia" zarobiła 106 milionów. Skąd cudzysłów? Bo tak naprawdę w piątek widowisko zgarnęło 67 milionów dolarów. Reszta pochodzi z czwartkowych pokazów przedpremierowych, które od kilkunastu lat uwzględnia się w wynikach piątkowych.Sposób prezentacji wyników ma w tym przypadku kolosalne znaczenie. Porównując oficjalne dane, w sobotęzanotowała spadek wpływów o 23%. Daje to fałszywy pogląd na sytuację sugerując, że mamy do czynienia z frontloaderem. Tymczasem nic bardziej mylnego. Porównując rzeczywiste wyniki okazuje się, że tak naprawdę w sobotę film zobaczyło o 21% więcej osób niż w piątek. Wpływy wyniosły bowiem 83 mln dolarów. Jest to nowy rekord. Dotychczas najlepszy sobotnim wynikiem pochwalić się mógł(69,6 mln dolarów).zarobiło w sobotę "zaledwie" 68,3 mln dolarów.nie zwalania tempa i w niedzielę i prawdopodobnie pobije także rekord wpływów z tego dnia, który obecnie należy do(60,6 mln dolarów). Według ostrożnych prognoz najnowsza produkcja Marvela zarobi 61 mln dolarów.Pojawienie się widowiska braci Russo mocno uderzyło w praktycznie wszystkie tytuły z pierwszej dziesiątki. Większość z nich straciło 60% lub więcej w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Jest jednak wyjątek. To, której najwyraźniejwcale nie zaszkodziła. Choć obraz zarobił już ponad 680 milionów dolarów, to w tym tygodniu jego wpływy spadły tylko o 11%, co umożliwiło widowisku powrót do pierwszej piątki (awans z ósmej lokaty).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Ciekawie jest nie tylko w szerokiej dystrybucji. Niespodziewanie jednym z największych przebojów w kinach studyjnych okazała się. Angielskojęzyczny debiut Sebastiána Lelia , reżysera, w którym Rachel McAdams Rachel Weisz grają kochanki, w pięciu kinach zarobił ponad 241 tysięcy dolarów. Daje to czwartą najlepszą średnią otwarcia w tym roku (po) - 48,3 tys. dolarów .Za tydzieńbez większych problemów utrzyma pozycję lidera. Żadna z trzech premier nie stanowić będzie zagrożenia. Według obecnych prognoz ani horror, ani komedinie wejdą do więcej niż 2 tysięcy kin.