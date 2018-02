Box Office USA: The Rock mistrzem weekendu Super Bowl

Getty Images © Mark Wilson



Hollywoodzkie wytwórnie nie lubią pierwszego weekendu lutego. To wtedy właśnie większość Amerykanów pozostaje w domach, by ekscytować się finałami rozgrywek NFL - Super Bowl. Studia unikają więc wprowadzania dużych premier, wierząc, że okazałyby się klapami. Dlatego też w tym tygodniu do kin weszła tylko jedna duża premiera -. Jej wyniki są zgodne z oczekiwaniami, a to oznacza, że nie liczyła się w walce o pierwsze miejsce.Weekend z Super Bowl okazał się szczęśliwy dla Dwayne'a Johnsona . Po tygodniowej przerwie na pozycję lidera powróciło bowiem. W poniedziałek lub wtorek widowisko stanie się najbardziej kasowym tytułem w karierze The Rocka . Wyprzedzi, którzy w Stanach zarobili 353 miliony dolarów.stracił ponad 57% wpływów otwarcia i spadł z pierwszego miejsca. Dostracił niewiele, bo 800 tysięcy dolarów. Jest to jeden z pięciu filmów, za których produkcję odpowiadało 20th Century Fox i Fox Searchlight. To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla Disneya, który ma wkrótce przejąć wytwórnie.Reszta pierwszej dziesiątki niewiele się zmieniła. Niemal wszystkie tytuły straciły nieco ponad 40% swoich wpływów sprzed tygodnia. Wyjątkami są(-27%) i (oczywiście)(-18%). Chyba nikt nie ma już wątpliwości, że wkrótce ten ostatni film awansuje na czwarte miejsce wśród najbardziej kasowych musicali w historii amerykańskiej dystrybucji kinowej. Pozycję tę obecnie zajmujez kwotą 151,1 mln dolarów na koncie.Jedyną nowością na liście jest inspirowany prawdziwą historią horror z Helen Mirren . Obraz uzyskał solidny wynik na otwarcie - 9,3 mln dolarów. Dla producenta - CBS Films - jest to bardzo dobra wiadomości, bowiem tylko dwa jego filmy zgarnęły w pierwszy weekend większą kwotę. Mniej powodów do zadowolenia ma Lionsgate, który w Stanach jest dystrybutorem obrazu. Dla tego studia jest to najgorsze otwarcie od czerwca ubiegłego roku i, któye zarobiło 8,9 mln dolarów w pierwszy weekend i 21,9 mln dolarów łącznie.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą aż trzy duże premiery: romans, patriotyczne dzieło Clinta Eastwooda oraz familijna produkcja z gwiazdorską obsadą