Box Office USA: The Rock naprężył muskuły i uciszył Krasinskiego

Getty Images © Mark Wilson



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera projekcje 3D

budżet

1

Czarna Pantera

$673,8

$202,0

4,020

16.02

tak

$200

2

Player One

$114,6

$41,8

4,234

29.03

tak

$175

3

Piotruś Królik

$113,8

$25,0

3,725

9.02

tak

$50

4

Nowe oblicze Greya

$100,4

$38,6

3,768

9.02

-

$55



Przeliczyli się ci, którzy w piątek wieszczyli niespodziankę w weekendowym box offisie i przegraną Dwayne'a Johnsona w starciu z postapokaliptycznym horrorem Johna Krasinskiego . Prawdziwe kinowe muskuły The Rocka zobaczyliśmy w sobotę i niedzielę, kiedy to nawybrały się rodziny z dziećmi. Widowisko zostawiło w tyle konkurencję i z wynikiem szacowanym na 34,5 mln dolarów zajęło pierwsze miejsce.To kolejny kasowy sukces Dwayne'a Johnsona . W ciągu ostatnich pięciu lat zagrał główne role w 13 filmach. Tylko dwa z nich na otwarcie zarobiło mniej niż 20 milionów dolarów.to trzecie wspólne przedsięwzięcie Skały i reżysera Brada Peytona . W tym przypadku otwarcie daje mieszane sygnały. Wypada lepiej od, ale dużo słabiej od. Warner Bros. może być jednak spokojne o przyszłość widowiska. W CinemaScore film uzyskał wysoką ocenę A-.To nie koniec dobrych wiadomości dla Warner Bros. w ostatnim tygodniu. Już we wtorek granicę 100 milionów dolarów osiągnęło widowisko Stevena Spielberga . Jest obecnie drugą najbardziej kasową premierą tego roku. Ten weekend nie był jednak dla filmu zbyt udany. W pierwszej dziesiątce tylko jeden tytuł zanotował większy spadek wpływów.Wkrótce do powyższego grona dołączy. Według szacunków studia na koniec niedzieli filmowi brakować będzie nieco ponad 300 tysięcy dolarów. Dla Paramount Pictures to bardzo dobra wiadomość. Zarówno w 2017 jak i 2016 roku tylko dwie premiery wytwórni potrafiły przekroczyć 100 mln dolarów wpływów.Tymczasem premierowanieco rozczarowała. Reżyser może być zadowolony. W jego karierze wynik 19,1 mln dolarów na otwarcie to życiowe osiągnięcie. Jednak w przypadku wspólnych projektów Blumhouse i Universal Pictures, jest to mocny spadek formy. Cztery wcześniejsze filmy tandemu uzyskiwały na otwarcie wyniki powyżej 26 mln dolarów (tyle miał właśnie horror).Kolejny awans zanotowała. Animacja trafiła wreszcie do szerokiej dystrybucji i dzięki temu awansowała na siódme miejsce.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:O trzeciej z dużych premier - familijnej produkcji- chyba nikt nie słyszał. Obraz zarobił milion dolarów. Co jednak ciekawe, ci, którzy się na film wybrali, są nim zachwyceni. W CinemaScore uzyskał ocenę A.W nadchodzący piątek do kin trafią dwie duże premier. Obie to komedie: