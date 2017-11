Box Office USA: Thor gromi konkurencję

Ten weekend to niemal powtórka z tego, co widzieliśmy na początku września. Wtedy po kilku katastrofalnie słabych tygodniach wystrzeliłobijąc oczekiwania specjalistów. Teraz, po katastrofalnie słabych październikowych wynikach, mamy rekordowy 44. weekend roku. W kasach zostawionych zostanie około 180 milionów dolarów. Dotychczas najwyższymi wpływami mógł się pochwalić 44. weekend z 2001 roku (144,1 mln dolarów).Rekord to zasługa komiksowego widowiska. Według Disneya obraz zarobił 121 milionów dolarów. Inne studia stawiają na 122 miliony dolarów. To ważne, ponieważ obraz walczy o szóste miejsce na liście najlepszych listopadowych otwarć wszech czasów. Obecnie zajmują jez wpływami w wysokości 121,9 mln dolarów.Otwarcie trzeciegojest lepsze od przedweekendowych prognoz (spodziewano się wyniku w przedziale 110-120 mln dolarów). Jest to również siódme najlepsze otwarcie w ramach kinowego uniwersum Marvela.pobił w tym roku, ale przegrał ze. Jest to też pierwszy film z cyklu, który przekroczył na otwarcie 100 milionów dolarów.zarobił na dzień dobry 65,7 mln dolarów, a jego kontynuacja - 85,7 mln dolarów. W korespondencyjnej walce z Kapitanem Ameryką boski Avenger niestety wciąż traci dystans.miał otwarcie o prawie 700 tys. dolarów lepsze od. Jednak już drugi "wygrał zo prawie 10 milionów dolarów. Otwarciejest zaś gorsze odaż o 58 milionów dolarów.może pochwalić się czwartym najlepszym otwarciem w tym roku. Jest też 23. tegoroczną premierą, która przekroczyła granicę 100 milionów dolarów.Już w środę do kin trafiła druga z dużych premier tygodnia, komedia skierowana do kobiecej publiczności. Po pięciu dniach na koncie produkcji jest 21,6 mln dolarów. Oznacza to, że film sprzedaje się gorzej od części pierwszej.w weekend otwarcia zagarnęły 23,8 mln dolarów, a po pięciu dniach miały 30,6 mln dolarów. Jednak STX ma powody do zadowolenia. Weekendowy wynik w wysokości 17,03 mln dolarów jest drugim najlepszym otwarciem w historii dystrybutora. Ponadto obraz kosztował zaledwie 28 milionów dolarów, więc z całą pewnością przyniesie spore zyski. Dla tego filmu zresztą istotne będą kolejne tygodnie. Pierwsza część miała bardzo długie nogi i zarobiła w Stanach aż 113,3 mln dolarów.Pozostałe filmy w pierwszej dziesiątce mocno odczuły pojawienie się trzeciego. Wszystkie straciły co najmniej 40% wpływów. Najlepsza dziesiątka wygląda następująco:Nie tylko w szerokiej dystrybucji coś się ruszyło. W limitowanej dystrybucji właśnie pojawił się największy przebój tego roku. Pierwszy samodzielny reżyserski obraz Grety Gerwig (trzy nominacje do nagród Gotham ) pojawił się w czterech kinach zarabiając fantastyczne 375,6 tys. dolarów. Daje to średnią w wysokości 93,9 tys. dolarów. W tym roku żaden film nie osiągnął równie wysokiego wyniku. Dotychczasowym rekordzistą był– 84,3 mln dolarów. Ostatnim filmem ze średnią powyżej 100 tys. dolarów był zaśna początku grudnia ubiegłego roku (176,2 tys. dolarów).W najbliższy piątek w szerokiej dystrybucji pojawią się dwie nowości: