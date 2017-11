Box Office USA: Thor wciąż pręży muskuły na szczycie zestawienia

Kiniarze i dystrybutorzy mają powody do zadowolenia. Choć na rynku wciąż dominuje, to jednak inne filmy też się dobrze sprzedają. Premiery uzyskały solidne otwarcia, a na rynku dystrybucji limitowanej widać, że sezon nagród jest już w pełni.Sprzedaż trzeciegojest wciąż imponująca. Po znakomitym otwarciu widowisko zanotowało w drugi weekend znośny spadek w wysokości 54%. A to oznacza, że po 10 dniach na koncie ma już 211,6 mln dolarów na koncie. To więcej niż wynoszą końcowe wyniki(206,4 mln) i(181,0 mln). Do następnej niedzieli film powinien pokonać jeszcze(232,6 mln) i(259,8 mln dolarów).jest dziewiątą premierą tego roku, która przekroczyła granicę 200 milionów dolarów wpływów. A to oznacza, że Disney jedynym studiem z trzema filmami, które mogą się takim osiągnięciem pochwalić (pozostałe dwa tytuły to:). Oczywiście wkrótce będzie mieć w tym zestawieniu towarzystwo w postaci Warner Bros.Na drugim miejscu znalazła się komedia. Paramount twierdzi, że film w weekend zarobi 30 milionów dolarów. Inni dają mu minimalnie mniej – 29,6 mln dolarów. Jest to wynik o 8 milionów gorszy od tego, jaki osiągnął na otwarcie. Jednak z wielu powodów jest to wynik, z którego wszyscy się cieszą.Przede wszystkim jest to drugie najlepsze otwarcie komedii w tym roku (po– 31,2 mln dolarów). Jest to drugie najlepsze otwarcie produkcji Paramountu w tym roku (po– 44,6 mln). Dla Mela Gibsona jest to najlepsze otwarcie od 15 latu i(do których należy jego życiówka – 60,1 mln). Z ulgą odetchnął także Will Ferrell , którego dwa wcześniejsze filmy były finansowymi klapami (alatem tego roku zaliczył najgorsze otwarcie w karierze aktora w tym wieku). Zadowolony może być też Mark Wahlberg , który ma już pięć pod rząd otwarć powyżej 20 milionów dolarów.Radości nie kryją też szefowie 20th Century Fox.zdołało zarobić w pierwszy weekend aż 28,2 mln dolarów. Specjaliści od box office'u podkreślają, że wytwórni udała się rzadka sztuka przyciągnięcia do kin starszej widowni. Tego rodzaju widzowie zazwyczaj nie chodzą na filmy w weekend otwarcia. A już naprawdę rzadko na obrazy, które wcześniej nie były prezentowane na festiwalach czy w limitowanej dystrybucji.Tymczasemwyrasta na głównego faworyta do nagród z ramienia małych dystrybutorów. Tydzień temu film uzyskał najlepszą w tym roku średnią wpływów na kino (91,1 tys. dolarów). A teraz jest już w pierwszej dziesiątce. Jest to o tyle ważne, że pokazywany jest w zaledwie 37 kinach.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Tymczasem w limitowanej dystrybucji mamy kolejny imponujący debiut. W czterech kinach wyświetlane są już. Obraz uzyskał trzecią najlepszą średnią na kino w tym roku – 80 tys. dolarów. W historii dystrybutora – Fox Searchlight – jest to piąta najlepsza średnia.W najbliższy piątek znów spodziewamy się tłumów w kinach. Swoją premierę będzie miała bowiem. W szerokiej dystrybucji pojawią się również: animacjaoraz– ekranizacja bestsellerowej powieści R.J. Palacio.