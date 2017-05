Box Office USA: Trafione, zatopione premiery (i "Obcy")

3 2 1



Jeszcze parę miesięcy temu, kiedy patrzyło się na kalendarz premier końca maja, wydawało się, że weekend poprzedzający święto Memorial Day będzie jednym z największych tego lata. A tymczasem mamy prawdziwą finansową katastrofę. Wpływy ze sprzedaży biletów prawdopodobnie nie przekroczą 140 milionów dolarów. To zaś oznacza, że będzie to drugi najgorszy 21. weekend w XXI wieku (przed rokiem wyniki były jeszcze gorsze – 137,2 mln dolarów).Co jest tego przyczyną? Powody są trzy. Po pierwsze. Po drugie. Po trzecieTrzeba też pamiętać, że jeszcze miesiąc temu "Zemsta Salazara" miała prognozy otwarcia w okolicach 80-90 milionów dolarów. Po pokazach testowych szefowie Disneya mogli spać spokoje... a w każdym razie tak im się wydawało. Piąta częśćuzyskała najwyższe oceny spośród wszystkich filmów serii. Niestety entuzjazmu widowni testowej nie podzielili recenzenci. I to właśnie Rotten Tomatoes wskazywane jest jako winny tego, co stało się w ten weekend. A jest nim absolutna porażka. Film zgarnął na otwarcie zaledwie 62,2 mln dolarów. To o 1/3 mniej od startuPodobnie sytuacja ma się z drugim wielkim przegranym weekendu –. Miesiąc temu przewidywano, że komedia zarobi w ciągu pięciu dni (od czwartku do poniedziałku) co najmniej 50 milionów dolarów. Skończy się na wyniku o połowę niższym. I znów, na pokazach testowych oceny były niezwykle wysokie. A potem Rotten Tomatoes podsumowało recenzje i cała para z filmu uleciała. W weekend komedia zarobiła 18,1 mln dolarów, a od czwartkowej premiery - 22,7 mln.Disney oczywiście może pozwolić sobie na porażkę, nawet tak bolesną prestiżowo. Za sprawą innych przebojów studio w ten weekend przekroczyło granicę miliarda dolarów wpływów. Z tego połowa należy do. Aktorska wersja słynnej animacji jest ósmym filmem, który w amerykańskich kinach przebił granicę pół miliarda dolarów.Sytuacja Paramount Pictures wygląda jednak tragicznie.to piąta premiera studia w tym roku i piąta klapa. Może nie aż tak bolesna jakczy, ale jednak. Od początku roku wpływy studia wyniosły nieco ponad 200 milionów dolarów. A to oznacza, że jest to najgorsze pięć miesięcy od 2005 roku.Trzecim kamieniem ciągnącym ogólne wyniki amerykańskiego box office'u na dno jest. Film już tydzień temu rozczarował otwarciem grubo poniżej tego, czego należało się spodziewać. Jednak prawdziwy rozmiar klęski Ridleya Scotta poznaliśmy teraz, kiedy okazało się, że wpływy w drugi weekend spadły aż o 71%! Nigdy wcześniej reżyserowi nie przydarzył się taki drugi weekend.Pierwsza dziesiątka tego weekendu wygląda tak:Czy początek czerwca będzie lepszy dla kin od końca maja? Postarają się o to zadbać dwie duże premiery: komiksowe widowiskooraz animacja