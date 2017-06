Box Office USA: Truchło "Mumii", triumf "Wonder Woman"

3 2 1



Falstartem zakończył się przygotowywany z rozmachem start Dark Universe. Zamiast przeboju Universal Pictures notuje prestiżową porażkę. Kosztująca 125 milionów dolarów(choć portal Deadline sugeruje, że w rzeczywistości budżet wynosił w okolicach 195 milionów) na dzień dobry zarobiła 32,2 mln dolarów. To mniej od wszystkich trzech widowisk z Brendanem Fraserem (żadna zz jego udziałem nie miała otwarcia poniżej 40 milionów dolarów), a nawet od(36,1 mln dolarów).Widowisko z Tomem Cruise'em nie będzie też mogło liczyć na "długie nogi". Amerykańska widownia jest filmem zniesmaczona. W CinemaScore uzyskał ocenę B-. Gorszą opinię ma wśród mężczyzn, którzy stanowią ponad połowę wszystkich widzów. Obecnie prognozuje się, że obraz skończy przygodę w amerykańskich kinach kwotą w okolicach 70 milionów dolarów.Tymczasem na czele zestawienia pozostała. Podczas drugiego weekendu zanotowała spadek w okolicach 45%. Jest to wyjątkowo niska redukcja wpływów jak na widowisko o superbohaterach. Dla porównania spośród filmów Marvela najmniejszy spadek w drugi weekend zanotował(47,2%), który startował ze znacznie niższego pułapu.zarobiła 57,2 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy wynik drugiego weekendu wśród wszystkich filmów Warner Bros. i DC Comics. Lepiej sprzedawały się na tym etapie jedynie:(75,1 mln) i(62,1 mln). Obraz Patty Jenkins jest piątą premierą tego roku, której łączne wpływy osiągnęły granicę 200 milionów dolarów. Jest to również dopiero czwarty film wyreżyserowany przez kobietę, który osiągnął tę granicę... ale po uwzględnieniu inflacjiwypada z pierwszej piętnastki.Drugą dużą premierą tygodnia jest horror. Obraz zarobił 6 milionów dolarów, co jest drugim najlepszym weekendem w historii dystrybutora A24. Lepiej wystartowała jedynie(8,8 mln dolarów). Co ciekawe, z tamtym filmem łączy dzieło Treya Edwarda Shultsa odbiór i drastyczny rozdźwięk między krytykami a widzami. Recenzje ma w przeważającej większości pozytywne (86% na Rotten Tomatoes), tymczasem ocena widzów w CinemaScore to D, a 12% widzów dało mu F. Zbyło bardzo podobnie. Na Rotten Tomatoes 91% pozytywnych recenzji, od widzów słabiutkie C-.Za to lepiej od prognoz radzi sobie inspirowany prawdziwą historią dramat. W ciągu pierwszych trzech dni zarobił 3,8 mln dolarów. Dla dystrybutora Bleecker Street jest to drugi najlepszy weekend w historii (po czwartym weekendzie– 3,96 mln dolarów).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W nadchodzący piątek w kinach zrobi się tłoczno. O widza powalczą aż cztery premiery: animacja, kobieca komedia z kategorią R, thriller o krwiożerczych rekinachoraz biografia Tupaca