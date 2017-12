Box Office USA: Trwa cisza przed burzą, jaką wywoła "Ostatni Jedi"

W amerykańskich kinach trwa cisza przed burzą, jaką będzie premiera. Od piątku do niedzieli w kinach pozostawiono nieco ponad 80 milionów dolarów. Jest to więc czwarty najgorszy weekend w tym roku.Nie ma się jednak co dziwić. Wielkie wytwórnie zrezygnowały – drugi tydzień z rzędu - z wprowadzania filmów do kin. Jedynym dystrybutorem, który zaryzykował, jest niszowe Broad Green Pictures, które zaprezentowało szerokiej publiczności. Zgodnie z oczekiwaniami, premiera przeszła niezauważona. Obraz zarobił zaledwie 3,2 mln dolarów i zajął dziesiątą lokatę. Dla dystrybutora jest to już mimo wszystko piąty najbardziej kasowy tytuł w historii. Kiedy jednak BGP angażowało się w, to liczyło na osiągnięcia podobne do tych, jakie były udziałem. Niestety mimo świąt film będzie miał spore problemy z przekroczeniem 10 milionów dolarów, ponieważ w CinemaScore otrzymał ocenę C, więc o 29,5 mln dolarów, które zarobiłnie ma nawet mowy.Drugą nowością w pierwszej dziesiątce jest. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny wielki przebój specjalizującego się w dystrybucji małych filmów A24. Po wejściu do kolejnych 821 kin, obraz zarobił solidne 6,4 mln dolarów, notując najlepszą średnią spośród wszystkich filmów pierwszej dziesiątki.Powody do zadowolenia ma też Lionsgate.właśnie przekroczył granicę 100 milionów dolarów. Jest to 27. premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Dla Lions Gate Film, pod którym to szyldemwszedł do kin, jest to pierwszy tytuł od czasu ostatniej części, który zarobił w Stanach co najmniej 100 milionów dolarów. Później tylkodokonało jeszcze tej sztuki, ale ten film wszedł pod wspólnym szyldem Lionsgate'u i Summitu.Pomimo słabych wynikówpowody do zadowolenia ma też Warner Bros. Wpływy z amerykańskich kin osiągnęły poziom 2 miliardów dolarów. Jest pierwszym studiem, które może pochwalić się takim wynikiem w tym roku.Brak interesujących nowości sprawił, że starsze tytuły traciły niewiele. Spadekwyniósł 33%, co pozwoliło utrzymać animacji niezagrożoną pozycję na szczycie weekendowego box office'u. Najmniej straciła– 17%.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Największym wydarzeniem wąskiej dystrybucji była premiera w czterech kinach komedii. Obraz uzyskał średnią w wysokości 61,4 tys. dolarów. Film wprowadza Neon – firma dystrybucyjna, która debiutowała na rynku w tym roku. Nie powinno więc dziwić, że średnia osiągnięta przezjest rekordem otwarcia w historii dystrybutora. Dotychczas najlepszą średnią miała(45,1 tys. dolarów).Do końca roku pozostały już tylko trzy tygodnie. W tym czasie na amerykańskich widzów czeka aż osiem dużych premier. Dwie z nich pojawią się już w najbliższy piątek. Oczywiście Disney wprowadzi. Z kolei 20th Century Fox stawia wszystko na jedną kartę i pokaże szerokiej publiczności animację. Wyreżyserował ją Carlos Saldanha , który ma już na swoim koncie sześć kasowych animacji – żadna z nich nie zarobiła mniej niż 120 milionów dolarów.