Box Office USA: Trzeci weekend należy do premier sprzed miesiąca

Ruch w amerykańskich kinach zwalnia. Nowości sprzedają się średnio (co jest zresztą zgodne z oczekiwaniami wszystkich), a starsze tytuły powoli, acz nieubłaganie, tracą widzów (co też nie jest niespodzianką). Ten weekend należał do filmów, które miały swoją premierę miesiąc temu:Widowisko z Dwayne'em Johnsonem pozostało najlepiej sprzedającym się tytułem w amerykańskich kinach. Weekendowe wpływy wyniosły 20 milionów dolarów. Dzięki temujest ósmą premierą 2017 roku, której łączne zarobki przekroczyły 300 milionów dolarów. I wszystko wskazuje na to, że może stać się trzecim największym przebojem w historii Sony Pictures. Aby tak się stało, musi bowiem zarobić jeszcze tylko 20 milionów dolarów – tyle traci teraz doTymczasempo raz kolejny zanotował minimalny spadek sprzedaży biletów. Podczas piątego weekendy zarobił 11 milionów dolarów. To więcej niż na otwarcie (8,8 mln dolarów)! Musical stał się 32. premierą 2017 roku, której wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów. W niedzielę poziom ten przekroczy też, który miał premierę dwa dni po, 22 grudnia.Dwie z trzech dużych premier tygodnia przeznaczone były dla tej samej widowni co ubiegłotygodniowy. Oba uzyskały wyniki nieco lepsze od tego, jaki na otwarcie zanotował obraz z Liamem Neesonem . I Warner Bros. i STX mogą być z wyników zadowoleni, ponieważ są tak naprawdę jedynie dystrybutorami filmów. Ich wkład w produkcję był znikomy.Minimalnie lepiej wypadło wojenne widowisko, którego otwarcie szacuje się na 16,5 mln dolarów. Jest to trzeci film z Chrisem Hemsworthem dystrybuowany przez Warner Bros. I spośród nich ma najlepsze otwarcie (uzyskało 11,1 mln dolarów, a– 14,7 mln dolarów).Z koleina starcie zgarnęło 15,3 mln dolarów, a w każdym razie tak twierdzi STX. Portal Deadline sądzi, że bardziej podobny jest wynik w przedziale 14,7-15,0 mln dolarów. To i tak lepiej niż wyglądało otwarcie poprzedniego filmu z Gerardem Butlerem - kosztującym 120 mln dolarów widowiskiem(13,7 mln dolarów). Budżetwyniósł tylko 30 milionów dolarów.Trzecią dużą premierą tygodnia była ekranizacja powieści Heidi McLaughlin. Dramat ma bardzo słabe recenzje, ale widzowie są zakochani (ocena w CinemaScore to A). I po trzech dniach wpływy (4,7 mln dolarów) przekroczyły budżet produkcji (3,5 mln dolarów). Dla Roadside Attractions będzie to największy kasowy przebój od czasuPierwsza dziesiątka wygląda w tym tygodniu następująco:W piątek do kin wejdzie ostatnia część cyklu. Po pięciu tygodniach wąskiej dystrybucji do kin w całym kraju trafi też western