Box Office USA. Rekordowa liczba klap pozwala "Ukrytym działaniom" pozostać numerem jeden

3 2 1



Takiego pogromu nowości w amerykańskich kinach dawno nie było. Do szerokiej dystrybucji trafiło aż pięć tytułów. I tylko jeden z nich nie ma powodów do wstydu. O reszcie wszyscy w Hollywood chcieliby zapomnieć jak najszybciej. A dzieje się to w teoretycznie dobrym okresie dla kin. Amerykanie mają bowiem długi weekend w związku z poniedziałkowym Dniem Martina Luthera Kinga.Są jednak tacy, którzy cieszą się ze słabości premier. Jak choćby 20th Century Fox, któregoutrzymały pozycję lidera wywalczoną po dramatycznym finiszu przed tygodniem. Tym razem zwycięstwo przyszło łatwo. Obraz praktycznie nie stracił widowni (spadek o 10%), co było możliwe dzięki powiększeniu liczby pokazujących go kin o kolejne 815. Film cieszy się popularnością u wszystkich grup społecznych. Choć opowiada o trzech afroamerykańskich kobietach, to aż 50% widowni stanowią przedstawiciele rasy kaukaskiej.Popularnośćpogrzebała jednak, które zniknęło z ponad tysiąca kin. To zaś przełożyło się na 45-procentowy spadek wpływów i opuszczenie przez film pierwszej dziesiątki.Na drugie miejsce awansowało. Po wpuszczeniu filmu do kolejnych 333 kin, wpływy weekendowe podskoczyły o 43%. W ten weekend zarobił 14,5 mln dolarów, a od premiery ma już na koncie 74,1 mln dolarów. Obraz cieszy się szczególną popularnością wśród kobiet, które stanowią 64% widowni. Niemal wszystkie deklarują, że będą go polecać znajomym.W poniedziałekstanie sięw historii amerykańskiego box office'u, który osiągnie granicę. Niestety nie uda mu się świętować sukcesu na podium. W tym tygodniu widowisko Disneya znalazło się dopiero na czwartym miejscu w naszym zestawieniu. Choć do trzeciego miejsca brakuje filmowi bardzo niewiele, więc niedziela może tu jeszcze na mieszać.Jednak równie dobrze obraz może spaść, ponieważtraci doniecałe 400 tysięcy dolarów, co może w niedzielę zniwelować do zera (aczkolwiek szanse na to są niewielkie). Spośród wszystkich nowości to właśnie ten kosztujący niecałe 8 milionów dolarów horror okazał najlepszy. Zarobił 13,4 mln dolarów, co jest drugim najwyższym otwarciem w historii dystrybutora STX (rekordzistą są– 23,8 mln).Na szóstym miejscu znalazł się. Obraz zarobił 12 milionów dolarów, co w tym przypadku oznacza katastrofę. Tylko pierwszy duży film reżysera Petera Berga – zanotował słabsze otwarcie (3,2 mln dolarów). Dla Lionsgate'u jest to oczywiście zła wiadomość, bo już pierwszy wspólny film studia i reżysera () sprzedał się poniżej oczekiwań, bo przy budżecie w wysokości 110 milionów dolarów uzyskał wpływy w wysokości 61,4 mln dolarów. Na szczęście dla wytwórnibyło znacznie tańsze w realizacji (45 mln dolarów).Kolejną klapą tygodnia jest. Jednak w tym przypadku nawet studio nie miało złudzeń. Zanim jeszcze obraz wszedł do kin Viacom, właściciel Paramount Pictures, które dystrybuuje film, zdążyło zadeklarować, że straci na nim 115 milionów dolarów.zostało nakręcone w 2014 roku i przez dwa lata studio zastanawiało się, jak obejść się z tym kukułczym jajkiem. Biorąc to pod uwagę, osiągnięcie przez film wpływów w wysokości 10,5 mln dolarów należy uznać za sukces. Może się nawet okazać, że straty Viacomu nie będą tak wielkie, jak to koncern deklarował. Mocno przyczynili się do tego ojcowie, którzy zabierają na film swoich małych synów.miało być próbą przyciągnięcia do kin afroamerykańskiej widowni. Problem jednak w tym, że tę grupę skutecznie zagospodarowały. Balastem okazał się również Jamie Foxx i fakt, że gra on tu bohatera, który bierze prawo w swoje ręce, kiedy został skrzywdzony przez system. Film uzyskał na dzień dobry 8,5 mln dolarów, co jest najgorszym otwarciem w karierze Foxxa od 20 lat!Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak widać na liście nie znalazło się miejsce dla dwóch ważnych tytułów:O tym, że czwarte reżyserskie dokonanie Afflecka nie będzie przebojem, Warner Bros. wiedziało już miesiąc temu, kiedy w czterech kinach zarobiło marne 33 tysiące dolarów. Mimo wszystko studio w najśmielszych snach nie spodziewało się, że film może nie wejść do pierwszej dziesiątki. A tak się właśnie stało. Podczas pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucjizdobyło tylko 5,4 mln dolarów, czyli o 200 tysięcy za mało, by znaleźć się w Top 10. Jest to najgorsze otwarcie w dorobku reżysera. Nawet jego debiut –– wprowadzone do kin, kiedy Affleck zdawał się być w najgorszym momencie swojej kariery, zarobiło na dzień dobry więcej (5,5 mln dolarów). Co istotne, tamten film miał dobre oceny i u krytyków i u widzów, czego onie da się powiedzieć.Możemy też już chyba oficjalnie powiedzieć, że nowy film Martina Scorsese przepadł w kinach. Obraz był w ten weekend wyświetlany w 747 miejscach i zarobił zaledwie 1,9 mln dolarów. Dla porównania, kiedy dwa tygodnie temuwyświetlano w 750 kinach, zgarnął 9,6 mln dolarów.W najbliższy piątek ponownie będzie bardzo tłoczno. Do kin wejdą cztery duże premiery:oraz. Do szerokiej dystrybucji trafi również znany z wybranych kin